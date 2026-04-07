Adiós para siempre al Wi-Fi: su fin está muy cerca y se confirma que su sustituto alcanza los 362 Gbps
Investigadores del Reino Unido han desarrollado una tecnología que llega como sustituto del Wi-Fi tradicional
Llega un nuevo Wi-Fi con capacidad para alcanzar una velocidad de 362 Gbps y para ofrecer un ancho de banda prácticamente ilimitado. Esta nueva tecnología ha sido desarrollada por un grupo de investigadores de Reino Unido que han creado este sistema inalámbrico óptimo que puede ser hasta 100 veces más rápido que el Wi-Fi tradicional. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sustituto que llega para el Wi-Fi tal y como lo conocemos.
El Wi-Fi de casa se ha convertido en un elemento imprescindible dentro de un hogar en plena era de la tecnología en la que estamos sumidos. Cada vez se añaden más dispositivos a la línea de una casa y por ello es indispensable que esta tenga la capacidad de poder hacer que todos rindan al máximo potencial. Desde los teléfonos móviles, pasando por los ordenadores y hasta llegar a las televisiones con los servicios de streaming y la necesidad de que se reproduzca al 100%.
Por ello, el Wi-Fi tradicional que opera en banda de radiofrecuencia con ancho de banda limitado tiene los días contados. Ahora, un equipo de investigadores ha dado con un nuevo sistema inalámbrico óptico con capacidad para alcanzar una velocidad de transmisión de datos de 362,7 gigabits por segundo (Gbps), 100 veces más que en el modelo actual. Todo ello consumiendo menos energía y ofreciendo la posibilidad de tener un ancho de banda ilimitado capaz de dar internet a todos los aparatos de un hogar.
Llega el sustituto del Wi-Fi tradicional
Los resultados de este estudio publicado por investigadores de Reino Unido han sido publicados en la revista Advanced Photonics Nexus y aportan nuevos datos sobre el nuevo Wi-Fi, que sería un nuevo sistema inalámbrico óptico que se basa en una red que usa la luz en lugar de ondas de radio. Esto evita también las posibles interferencias o la falta de conexión que sufren los aparatos que están en zonas más ‘incómodas’.
Según se puede leer en el estudio publicado en esta prestigiosa revista, este nuevo Wi-Fi que llega como sustituto del tradicional está compuesto de un sistema que se basa en un chip compacto con una matriz de 25 láseres que están organizados en un formato de 5×5 y que lanzarán su propia señal de forma independiente. Estos láseres son de lo que se denomina como tipo VCSEL, de emisión superficial de cavidad vertical que, según informa este estudio, es una tecnología que se suele emplear en los centros de datos de alto rendimiento.
Así que gracias a esta ciencia, esta nueva comunicación inalámbrica óptica a través de la luz llegará a velocidades de transmisión de datos de hasta 362,7 gigabits por segundo (Gbps), que es casi 100 veces más rápido de lo que existe actualmente. Y algo más importante, tendrá una banda ancha ilimitada en la que podrá dar capacidad para todos los dispositivos que se necesiten, independientemente de los datos que necesiten para funcionar de forma correcta.
Además, estos investigadores también han llegado a la conclusión de que este nuevo Wi-Fi también tendrá una gran eficiencia energética, algo que se viene persiguiendo en los últimos años en lo que al consumo respecta. Según se ha podido comprobar en las primeras pruebas realizadas, esta red Wi-Fi inalámbrica consume 1,4 nanojulios por ti, que es la mitad que estas tecnologías por ondas de radio.
Temas:
- wifi