Colas kilométricas en Lidl a partir de hoy, 7 de abril, por la bicicleta con batería de 335 Wh y motor de 36V y 250W de potencia

Las escenas que se están viendo hoy 7 de abril en muchos supermercados de Lidl recuerdan a otros lanzamientos que ya se han hecho virales en la cadena. Hablamos de gente esperando antes de que abran, colas largas y esa sensación de que hay que darse prisa si no quieres quedarte sin el producto. Esta vez, el motivo no es un robot de cocina ni un pequeño electrodoméstico, sino una bicicleta eléctrica que ha despertado muchísimo interés incluso antes de llegar a las tiendas.
La protagonista es la bicicleta urbana Crivit Belt Drive, un modelo que ha llamado la atención por ofrecer características bastante completas a un precio más bajo de lo habitual en este tipo de productos. Esa mezcla ha sido clave para esas colas de las que hablábamos, algo que no es nuevo, pues cada vez que Lidl lanza un producto potente en relación calidad-precio, la respuesta del público suele ser inmediata.
Uno de los puntos que más ha convencido es su apartado técnico. La bici monta un motor de 36V y 250W, que es justo el límite permitido para circular sin necesidad de licencia, lo que la hace ideal para moverse por ciudad sin complicaciones. A eso se suma una batería de unos 335 Wh, suficiente para recorrer bastantes kilómetros con una sola carga, algo que muchos usuarios valoran especialmente en el día a día porque permite hacer varios trayectos sin tener que estar pendiente del enchufe constantemente.
Lidl arrasa con esta bicicleta eléctrica
Otro detalle que ha generado bastante interés es el sistema de transmisión por correa. Frente a la cadena de toda la vida, este sistema es más limpio y requiere menos mantenimiento, algo que se agradece cuando se usa la bici a diario. Además, incluye distintos niveles de asistencia al pedaleo, lo que permite ajustar el esfuerzo según el recorrido. Así, puedes ir más cómodo en trayectos largos o apretar un poco más si te apetece moverte con mayor intensidad.
El precio es sin duda uno de los grandes reclamos, pues este modelo de Lidl cuesta 1.199 euros, situándose por debajo de muchas bicicletas similares del mercado, donde es fácil encontrar precios bastante más altos. Esto ha hecho que muchas personas que llevaban tiempo pensando en comprar una bici eléctrica vean aquí una buena oportunidad para dar el paso sin gastar tanto dinero. También influye el momento actual. Cada vez más gente busca formas de moverse por la ciudad que sean rápidas, económicas y que eviten atascos. En ese sentido, las bicicletas eléctricas han ido ganando terreno poco a poco, y propuestas como esta encajan muy bien con esa idea. Permiten desplazarse sin demasiado esfuerzo y al mismo tiempo reducir gastos en transporte.
Eso sí, como suele pasar con este tipo de ofertas en Lidl, las unidades son limitadas. La cadena lanza una cantidad concreta y es habitual que se agoten en cuestión de horas. De ahí que las colas no sean solo una imagen llamativa, sino casi una necesidad para aquellos que realmente quieren hacerse con una. Llegar tarde puede significar quedarse sin ella y tener que esperar a otra ocasión…
