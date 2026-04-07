Inaudito: las personas nacidas entre 1950 y 1960 van a tener una paga extra de 12.000 euros

Los trabajadores que demoren la jubilación pueden acceder a una paga extra de hasta 12.000 euros. A esta cantidad pueden acceder los ciudadanos que opten por alargar su trayectoria laboral y elijan cobrar un «cheque» como incentivo por optar por la jubilación demorada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la jubilación demorada y la paga extra de 12.000 euros que ofrece la Seguridad Social para un grupo de ciudadanos.

La Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero ha vuelto a retrasar la edad de jubilación en este 2026. Desde el 1 de enero, los que no cuenten con una cotización mínima de 38 años y tres meses tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para poder retirarse con el 100% de la pensión. A partir de 2017, el límite se incrementará hasta los 38 años y seis meses de cotización y los que no lleguen tendrán que esperar hasta los 67 años para jubilarse.

Esto forma parte de una estrategia de la Seguridad Social con el objetivo de demorar el acceso a la jubilación por la inminente llegada de millones de españoles al sistema de pensiones. La llamada generación del baby boom, que son los nacidos entre 1958 y 1977, y que en los próximos meses cumplirán con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación. Para afrontar este reto de gasto en pensiones, desde el Gobierno se han tomado varias estrategias, como retrasar la edad de jubilación, penalizar a los que intentan anticiparla o bonificar a los que opten por demorarla.

La paga extra de 12.000 euros por demorar la jubilación

El Gobierno viene desde hace meses introduciendo incentivos a los trabajadores que opten por seguir cotizando a la Seguridad Social y las últimas medidas al respecto fueron introducidas el 1 de abril de 2025 a través del Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, que introdujo una nueva regulación e incentivos para los trabajadores que opten por la jubilación demorada, que tiene un premio de una paga extra de hasta 12.000 euros.

La jubilación demorada es una modalidad de la Seguridad Social que permite a los trabajadores retrasar la retirada y, además, llevarse una bonificación por cada año de retraso al sistema de pensiones. Estos incentivos serán a elegir entre un aumento del 4% por cada año de demora en una futura pensión o un «cheque» por cada año de demora. Esto puede suponer una paga extra de hasta 12.000 euros por jubilado.

Este cheque consta de «un pago único por año cotizado, que va a depender de los años que se haya cotizado cuando se llega a la edad legal de jubilación». «Si se elige disfrutar de los incentivos a la demora de la jubilación de este modo, el trabajador recibirá, cada año tras el momento de jubilarse, una cantidad que puede oscilar entre los 4.800 y los 13.500 en función de los años demorados», informa la Seguridad Social.

En caso de elegir entre un incremento en la pensión total, la nueva opción de jubilación demorada dará al trabajador la posibilidad de «recibir un incentivo adicional del 2% por cada seis meses de demora a partir del segundo año y no sólo por cada doce meses». Los ciudadanos que opten por esta modalidad también podrán elegir entre una opción mixta, que consta de un incentivo sobre la pensión y un cheque por cada año demorado. Para ello habrá que cumplir con los siguientes requisitos:

Haber cotizado, como mínimo, 15 años a la Seguridad Social.

Tener cumplida la edad mínima de jubilación ordinaria para el año en curso.

Estos nuevos incentivos han hecho que, de las 68.497 nuevas altas en pensiones de jubilación de los dos primeros meses del año, un 12,8% fueran jubilaciones demoradas voluntarias. Esto ha hecho que la edad de jubilación en España se haya retrasado hasta los 65,2 años.