El INSS lo hace oficial: puedes adelantar tu jubilación sin penalizaciones y cobrando el 100%

La jubilación vuelve a estar en el centro del debate justo ahora que la edad legal se acerca a su último ajuste. En 2026 se van a aplicar nuevos cambios que afectan tanto a la edad en la que uno podrá jubilarse como a las condiciones para acceder a la jubilación anticipada, y todo apunta a que el sistema seguirá evolucionando en los próximos meses. Sin embargo, existe una manera de que puedas adelantar la jubilación y además sin perder nada de la pensión.

A la vez que cambia la edad de jubilación, también existe la posibilidad de que se plantee un escenario para aquellos trabajadores que llevan décadas cotizando y que hasta ahora, se veían obligados a asumir recortes importantes en su pensión si decidían jubilarse antes de tiempo. La clave está en una iniciativa que ya ha sido aprobada en el Congreso y que plantea un cambio de fondo: permitir adelantar la jubilación sin penalizaciones para quienes superen los 40 años cotizados algo que si acaba convirtiéndose en ley, podría tener un impacto directo en miles de personas.

Puedes adelantar tu jubilación sin penalizaciones y cobrando el 100%

El sistema actual sigue teniendo una norma clara, ya que si un trabajador decide jubilarse antes de la edad legal, su pensión se reduce mediante los llamados coeficientes reductores, cuyos importes dependen tanto del tiempo que se adelante la jubilación como de los años cotizados.

En 2026, la edad ordinaria y las anticipadas vuelven a retrasarse dos meses respecto al año anterior. Esto significa que, de forma general, la jubilación anticipada voluntaria se sitúa en torno a los 64 años y 10 meses, mientras que la involuntaria puede adelantarse hasta los 62 años y 10 meses, siempre dependiendo del historial de cotización. Pero partir de 2027, el sistema quedará prácticamente fijado en 67 años como edad ordinaria para quienes no alcancen los 38 años y 6 meses cotizados, y 65 años para quienes sí lleguen a ese umbral.

Los coeficientes reductores y la penalización actual

Hoy por hoy, adelantar la jubilación tiene un coste claro ya que los coeficientes reductores pueden suponer una rebaja importante de la pensión, incluso de forma permanente. En algunos casos, los recortes pueden acercarse al 30%, especialmente cuando se adelanta el retiro varios años. Incluso en situaciones menos extremas, el ajuste puede rondar entre el 9% y el 20%, dependiendo del caso concreto.

Esto ha generado una situación que muchos consideran poco equilibrada. Trabajadores con más de 40 años cotizados se ven penalizados por retirarse antes, mientras que otros con menos años pueden acceder al 100% de la pensión si alcanzan la edad ordinaria.

El giro que plantea el Congreso

Aquí es donde entra la novedad ya que el Pleno del Congreso ha aprobado una moción que reclama al Gobierno una reforma para eliminar esos coeficientes reductores en determinados casos. En concreto, la propuesta plantea que los trabajadores con más de 40 años cotizados puedan jubilarse anticipadamente sin penalización, es decir, cobrando el 100% de su pensión.

La iniciativa salió adelante con 180 votos a favor y 170 abstenciones, lo que refleja que hay división política, pero también un respaldo suficiente para que la propuesta avance. Traducido a la práctica, supondría un cambio importante: reconocer que una carrera laboral larga, de más de cuatro décadas, ya justifica el acceso a la pensión completa, aunque no se haya alcanzado la edad ordinaria.

Qué cambiaría si se aprueba la reforma

Si esta medida se convierte en ley, el impacto sería directo dado que los trabajadores con más de 40 años cotizados podrían adelantar su jubilación hasta dos años en el caso voluntario o hasta cuatro años si es involuntaria, sin sufrir recortes en su pensión. Esto rompería con el modelo actual, donde el adelanto siempre implica una penalización, independientemente del tiempo cotizado. Además, permitiría corregir situaciones que se han dado en los últimos años, donde personas con largas trayectorias laborales han visto reducida su pensión por circunstancias como despidos o reestructuraciones que les han llevado a jubilarse antes de lo previsto.

Un ejemplo claro en el caso de los trabajadores con carreras largas

El caso de algunos sectores ayuda a entenderlo mejor. Por ejemplo, un trabajador de la construcción que empezó a trabajar con 17 años puede superar los 40 años cotizados antes de cumplir los 60. Con el sistema actual, si decide jubilarse a los 63 años, puede perder entre un 13% y un 21% de su pensión. Y si la jubilación es involuntaria y se adelanta más, la reducción puede acercarse al 30%. Con la reforma que plantea el Congreso, ese recorte desaparecería, permitiendo acceder a la pensión completa a pesar de adelantar la edad de retiro.

Una medida aún pendiente de convertirse en ley

Eso sí, conviene tener claro que, por ahora, se trata de una iniciativa aprobada en el Congreso, no de una norma en vigor. Para que se aplique de forma efectiva, el Gobierno tendría que desarrollar una reforma legislativa. En cualquier caso, el debate ya está abierto y apunta a un cambio de enfoque en el sistema de jubilación. La idea de vincular el derecho a la pensión completa a los años cotizados, y no sólo a la edad, gana cada vez más peso. Si finalmente se aprueba, supondrá un giro importante para muchos trabajadores que llevan décadas cotizando y que hasta ahora no tenían otra opción que asumir recortes si querían retirarse antes.