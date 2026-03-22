El truco legal que los consultores recomiendan a quienes agotan el paro para no perder ni un día de su jubilación

Quedarse sin trabajo y agotar el paro suele generar una preocupación inmediata sobre cómo llegar a fin de mes. Pero hay otra cuestión que muchas veces pasa desapercibida y que puede tener consecuencias a largo plazo que tiene que ver con el hecho de que se frena la cotización a la Seguridad Social. Porque cada mes sin cotizar puede acabar influyendo en la pensión futura, aunque lo cierto es que existe un truco que es del todo legal para que no pierdas ni un sólo día de jubilación.

No todo el mundo lo tiene en cuenta, pero existen fórmulas legales para evitar ese vacío que se produce en la vida laboral cuando nos quedamos en el paro y lo agotamos. De hecho, el consultor Juan Díez, que suele compartir este tipo de información en redes sociales, insiste en que hay mecanismos pensados precisamente para estos momentos en los que se deja de trabajar. Según explica, muchas personas pasan por situaciones como el fin del paro, un despido o el cierre de su actividad como autónomos sin saber que pueden seguir cotizando por su cuenta. Y ahí es donde está la clave para no perder años de cara a la jubilación.

La fórmula que permite seguir cotizando y no perder días de jubilación

Una de las herramientas más utilizadas para no dejar de cotizar y con ello, que nos se pierda ni un día de jubilación en el futuro, está en el convenio especial con la Seguridad Social. Es un sistema que permite al trabajador continuar cotizando por su cuenta una vez ha dejado de trabajar.

Tal y como señala el propio Díez, este convenio puede solicitarse en varios escenarios: cuando se termina la prestación por desempleo, tras una baja voluntaria, después de un despido o al cesar como autónomo. Incluso puede servir para quienes pasan a un empleo con menor base y quieren mantener la anterior. El funcionamiento es bastante directo, ya que la persona elige una base de cotización dentro de unos límites y paga una cuota mensual para seguir generando derechos de cara a la jubilación. Es, en la práctica, una forma de seguir “activo” dentro del sistema aunque no se esté trabajando.

Eso sí, no todo el mundo puede acceder sin más. El experto aclara que es necesario haber cotizado previamente durante un tiempo determinado y, además, solicitarlo dentro de un plazo concreto desde que se deja la actividad laboral.

Cuánto cuesta y en qué casos merece la pena

Aquí es donde surgen más duda, porque seguir cotizando sin ingresos no siempre es fácil, aunque debemos tener claro que la cuota depende de la base que se elija. Se puede optar por una base mínima o por mantener una similar a la que se tenía antes. Cuanto mayor sea esa base, mayor será también el pago mensual. Para tener una referencia, en algunos casos la cuota puede acercarse a varios cientos de euros al mes. Por eso, el propio consultor recomienda analizar bien cada situación antes de dar el paso.

No es una decisión automática ni válida para todos. Pero en determinados perfiles sí puede compensar, sobre todo si se está cerca de la jubilación o si se quiere evitar que bajen las bases de cotización de los últimos años, que son clave en el cálculo final de la pensión.

Otras opciones para seguir sumando años cotizados

Más allá del convenio especial, hay otras vías que permiten no perder cotización en determinados momentos. Una de las más relevantes es el subsidio para mayores de 52 años, que además de proporcionar un ingreso, sigue cotizando a la Seguridad Social, lo que la convierte en una opción importante para quienes cumplen los requisitos.

También existe la posibilidad de recuperar periodos antiguos que no cotizaron, como algunas prácticas formativas. Es un proceso limitado en el tiempo, pero puede ayudar a completar la vida laboral. Y otro caso que suele pasar desapercibido es el de las personas que cuidan a familiares dependientes. En determinadas circunstancias, esa labor también genera cotización, que puede estar cubierta por la administración.

En definitiva, el sistema de pensiones no sólo tiene en cuenta los años trabajados, sino también cómo se ha cotizado durante ese tiempo. Por eso, los periodos sin cotización pueden acabar afectando más de lo que parece. No se trata únicamente de sumar años, sino de evitar huecos que puedan reducir la base sobre la que se calcula la pensión. En algunos casos, esos periodos pueden hacer que el resultado final sea más bajo de lo esperado. Por eso, cada vez más expertos recomiendan revisar la situación con antelación y no esperar a los últimos años de vida laboral. Entender qué opciones existen permite tomar decisiones con margen y evitar sorpresas.