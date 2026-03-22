El truco legal que los consultores recomiendan a quienes agotan el paro para no perder ni un día de su jubilación
Experto explica cómo puedes seguir cotizando aunque estés en el paro o te hayas dado de baja como autónomo
El INSS no quiere que lo sepas pero la ley te avala: puedes cotizar sin trabajar y sumar años a tu pensión
La Seguridad Social confirma la norma: tener 15 años cotizados no va a ser suficiente para jubilarte
Quedarse sin trabajo y agotar el paro suele generar una preocupación inmediata sobre cómo llegar a fin de mes. Pero hay otra cuestión que muchas veces pasa desapercibida y que puede tener consecuencias a largo plazo que tiene que ver con el hecho de que se frena la cotización a la Seguridad Social. Porque cada mes sin cotizar puede acabar influyendo en la pensión futura, aunque lo cierto es que existe un truco que es del todo legal para que no pierdas ni un sólo día de jubilación.
No todo el mundo lo tiene en cuenta, pero existen fórmulas legales para evitar ese vacío que se produce en la vida laboral cuando nos quedamos en el paro y lo agotamos. De hecho, el consultor Juan Díez, que suele compartir este tipo de información en redes sociales, insiste en que hay mecanismos pensados precisamente para estos momentos en los que se deja de trabajar. Según explica, muchas personas pasan por situaciones como el fin del paro, un despido o el cierre de su actividad como autónomos sin saber que pueden seguir cotizando por su cuenta. Y ahí es donde está la clave para no perder años de cara a la jubilación.
La fórmula que permite seguir cotizando y no perder días de jubilación
Una de las herramientas más utilizadas para no dejar de cotizar y con ello, que nos se pierda ni un día de jubilación en el futuro, está en el convenio especial con la Seguridad Social. Es un sistema que permite al trabajador continuar cotizando por su cuenta una vez ha dejado de trabajar.
Tal y como señala el propio Díez, este convenio puede solicitarse en varios escenarios: cuando se termina la prestación por desempleo, tras una baja voluntaria, después de un despido o al cesar como autónomo. Incluso puede servir para quienes pasan a un empleo con menor base y quieren mantener la anterior. El funcionamiento es bastante directo, ya que la persona elige una base de cotización dentro de unos límites y paga una cuota mensual para seguir generando derechos de cara a la jubilación. Es, en la práctica, una forma de seguir “activo” dentro del sistema aunque no se esté trabajando.
Eso sí, no todo el mundo puede acceder sin más. El experto aclara que es necesario haber cotizado previamente durante un tiempo determinado y, además, solicitarlo dentro de un plazo concreto desde que se deja la actividad laboral.
Cuánto cuesta y en qué casos merece la pena
Aquí es donde surgen más duda, porque seguir cotizando sin ingresos no siempre es fácil, aunque debemos tener claro que la cuota depende de la base que se elija. Se puede optar por una base mínima o por mantener una similar a la que se tenía antes. Cuanto mayor sea esa base, mayor será también el pago mensual. Para tener una referencia, en algunos casos la cuota puede acercarse a varios cientos de euros al mes. Por eso, el propio consultor recomienda analizar bien cada situación antes de dar el paso.
No es una decisión automática ni válida para todos. Pero en determinados perfiles sí puede compensar, sobre todo si se está cerca de la jubilación o si se quiere evitar que bajen las bases de cotización de los últimos años, que son clave en el cálculo final de la pensión.
Otras opciones para seguir sumando años cotizados
Más allá del convenio especial, hay otras vías que permiten no perder cotización en determinados momentos. Una de las más relevantes es el subsidio para mayores de 52 años, que además de proporcionar un ingreso, sigue cotizando a la Seguridad Social, lo que la convierte en una opción importante para quienes cumplen los requisitos.
También existe la posibilidad de recuperar periodos antiguos que no cotizaron, como algunas prácticas formativas. Es un proceso limitado en el tiempo, pero puede ayudar a completar la vida laboral. Y otro caso que suele pasar desapercibido es el de las personas que cuidan a familiares dependientes. En determinadas circunstancias, esa labor también genera cotización, que puede estar cubierta por la administración.
En definitiva, el sistema de pensiones no sólo tiene en cuenta los años trabajados, sino también cómo se ha cotizado durante ese tiempo. Por eso, los periodos sin cotización pueden acabar afectando más de lo que parece. No se trata únicamente de sumar años, sino de evitar huecos que puedan reducir la base sobre la que se calcula la pensión. En algunos casos, esos periodos pueden hacer que el resultado final sea más bajo de lo esperado. Por eso, cada vez más expertos recomiendan revisar la situación con antelación y no esperar a los últimos años de vida laboral. Entender qué opciones existen permite tomar decisiones con margen y evitar sorpresas.
@juandiez72 🔴 5 MANERAS DE COTIZAR SIN TRABAJAR EN 2026 (LEGAL, REAL Y CASI NADIE LO SABE)No TRABAJAS… PERO PUEDES SEGUIR COTIZANDO EN 2026 (Y CASI NADIE LO SABE) Si dejas de trabajar y no haces nada, tu futura pensión puede caer en picado. Pero existe una alternativa 100% legal: los convenios especiales con la Seguridad Social. Aquí van las 5 vías reales que pueden cambiar tu jubilación 👇 1️⃣ Convenio Especial Ordinario Si te despiden, agotas el paro o te das de baja como autónomo, puedes seguir cotizando por tu cuenta. 📌 Requiere 1.080 días cotizados en los últimos 12 años. 💰 Puedes elegir base (ejemplo 2.500 € → cuota aprox. 687 €/mes). 🎯 Clave para llegar a 35 años o mantener una base alta. 2️⃣ Convenio si cobras el Subsidio +52 Si estás en el Subsidio para mayores de 52 años, ya cotizas por el 125% de la base mínima. Pero si antes cotizabas más alto… puedes complementar pagando solo la diferencia. 💰 Mucho más barato que el ordinario. 3️⃣ Regularizar prácticas antiguas Universidad, FP, doctorados, becas sin cotizar… Puedes recuperar esos años antes de 31/12/2028. 💡 En muchos casos menos de 100 €/mes. 🎯 Suma años reales a tu vida laboral. 4️⃣ Convenio gratuito para cuidadores Si cuidas a un dependiente reconocido, el Estado paga tu cotización. Sí: GRATIS. Y cuenta para jubilación, incapacidad y viudedad. 5️⃣ Convenio por ERE (+55 años) Si te afecta un despido colectivo, la empresa puede estar obligada a pagar tu cotización hasta los 61 o 63 años. Muchísima gente no sabe que existe. ⚠️ Lo importante no es “cotizar por cotizar”. Es calcular: • ¿Cuánto mejora tu pensión? • ¿Cuánto tardas en recuperar lo pagado? • ¿Compensa o no? Una decisión mal hecha puede costarte miles de euros. Una bien calculada puede darte una pensión mucho mayor de por vida. Guárdalo, compártelo y sígueme para entender la jubilación sin tecnicismos 🔥 Información orientativa, sin carácter legal ni contractual.#SeguridadSocial #Pension #Subsidio52 #ConvenioEspecial #Jubilación ♬ sonido original – Juan Ignacio