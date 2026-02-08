El SEPE introduce un cambio importante: abonará el paro de oficio a quienes vuelvan a trabajar

En los últimos días, el SEPE ha dado a conocer un cambio que puede pasar desapercibido si no estás en situación de cobrar el paro, pero que este 2026 afectará a miles de personas que vuelvan a trabajar. Hasta ahora, cualquier trabajador tenía que avisar al organismo si quería seguir recibiendo parte de su prestación mientras se reincorporaba al mercado laboral. Ese trámite dejaba fuera a mucha gente, bien por desconocimiento, bien por miedo a hacer algo mal.

Sin embargo, desde este mismo año, será el propio SEPE quien active ese ingreso sin que el ciudadano tenga que mover un dedo. Hablamos del Complemento de Apoyo al Empleo, una figura relativamente nueva que nació para que quienes aceptan un contrato, aunque no sea el ideal, no noten un desplome de ingresos al dejar de cobrar el paro. Debemos tener en cuenta que el cambio es más relevante de lo que parece ya que no todas las personas tendrán derecho y, además, este complemento consume días de prestación, algo que muchos no saben. Por eso el anuncio ha generado tantas preguntas: quién lo cobra, cuánto se recibe, durante cuánto tiempo y cómo se puede frenar si al trabajador no le interesa seguir acumulando meses gastados.

El SEPE abonará el paro de oficio a quienes vuelvan a trabajar

El Complemento de Apoyo al Empleo nació con la reforma de los subsidios y acompaña a la prestación contributiva, no a los subsidios. Su objetivo es que el trabajador que está en el paro no pierda todos sus ingresos cuando encuentra un empleo, especialmente si este es de baja jornada o salario limitado.

Desde este año 2026, el SEPE aplicará el CAE de oficio . De este modo, si una persona está cobrando el paro y firma un contrato por cuenta ajena, ya sea a tiempo completo o parcial, comenzará a recibir automáticamente este ingreso mensual sin necesidad de presentar ninguna solicitud. Pero esta automatización no significa que todos los trabajadores puedan acogerse. El organismo ha fijado requisitos muy concretos.

Requisitos para cobrar el CAE de forma automática

El SEPE detalla que sólo podrán beneficiarse quienes cumplan estas condiciones:

Haber tenido aprobado el paro a partir del 1 de abril de 2025.

Contar con una duración mínima de 14 meses de prestación reconocida.

de prestación reconocida. Haber percibido al menos nueve meses de paro antes de iniciar el empleo.

antes de iniciar el empleo. Firmar un contrato por cuenta ajena, sea parcial o a jornada completa.

El SEPE insiste en que el CAE consume días de prestación, es decir, cada día cobrado equivale a un día menos de paro disponible para el futuro. Esa es la clave para entender por qué algunas personas preferirán renunciar al complemento.

Cuánto se cobra: así varía la cuantía del CAE

La cuantía del CAE depende de dos factores: el mes de prestación en el que el trabajador encuentra empleo y el tipo de jornada del nuevo contrato. Cuanto más avanzada esté la prestación, menor será la cuantía.

Para quienes encuentran trabajo en los meses 10, 11 y 12 de prestación, los importes son los más altos:

480 euros al mes en jornadas completas.

450 euros con jornadas iguales o superiores al 75%.

420 euros con jornadas del 50% o más.

360 euros en jornadas inferiores al 50%.

A partir de ahí, los meses 13 a 15 permiten cobrar el CAE durante seis meses, manteniendo estas mismas cuantías. Entre los meses 16 y 18, las cantidades bajan a 360, 300, 270 y 240 euros. Y entre los meses 19 y 21, se reducen a 240, 210, 180 y 150 euros. En los meses 22 a 24, el CAE se sitúa en 180, 150, 120 y 90 euros respectivamente. Por otro lado, la duración máxima del complemento varía de uno a seis meses, según el momento en el que se obtenga el trabajo.

Cómo suspender el cobro del CAE si no interesa

Como el ingreso se activará automáticamente, habrá beneficiarios que prefieran renunciar para no agotar sus días de paro. En ese caso, deberán solicitar la suspensión del complemento.

El trámite es sencillo y lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que ahora te indicamos:

Entrar en la presolicitud del SEPE.

Añadir el DNI.

Elegir «Baja de prestación» .

. En el subtrámite, seleccionar «Colocación por cuenta ajena».

El trámite se puede hacer también en una oficina, aunque no debes olvidar que ha de ser siempre con cita previa.

Este detalle de suspender el cobro del CAE será importante para quienes encuentren un empleo que consideran estable y quieran reservar su prestación contributiva para más adelante.

Un cambio que busca agilizar y evitar pérdidas de derecho

Con esta automatización, el SEPE pretende reducir errores, evitar que personas que cumplen los requisitos pierdan ingresos por no solicitar el CAE a tiempo y reforzar el mensaje de que aceptar un empleo no debe suponer un perjuicio económico inmediato. El cambio llega este año 2026 y como tal, ya es uno de los ajustes más comentados de la reforma del paro y uno de los que más impacto tendrá entre quienes reingresan al mercado laboral después de varios meses de desempleo.