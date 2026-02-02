El SEPE te paga por trabajar: requisitos para que engorden tu nómina y duración de la ayuda

El SEPE ofrece una ayuda en la nómina a las personas que, estando en situación de desempleo, accedan a un trabajo por cuenta ajena. Esta protección se denomina Complemento de Apoyo al Empleo y tiene como objetivo que los desempleados puedan seguir cobrando el paro o un subsidio durante las primeras semanas de trabajo, hasta un máximo de seis meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el CAE y las novedades que incorpora en 2026.

«Es posible compatibilizar la prestación contributiva y los subsidios por desempleo con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial y a tiempo completo en la modalidad de Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) con las condiciones que determina la Ley General de la Seguridad Social». Así informa el SEPE sobre esta ayuda que se incorpora a la nómina hasta un máximo de seis meses y de la que se pueden beneficiar los dos millones de desempleados que a día de hoy reciben una pensión contributiva por desempleo o cualquier subsidio de los que ofrece el SEPE.

La ayuda al empleo del SEPE

Para acceder a esta ayuda al empleo del SEPE, se tendrá que cumplir con una serie de requisitos que dependen de dos variables: si se accede al empleo por cuenta ajena siendo beneficiario de una pensión contributiva de desempleo o desde un subsidio.

Los que accedan al empleo procedente del paro tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

Que la prestación por desempleo que tienes reconocida no se dé por la suspensión de una relación laboral por ERTE o el Mecanismo RED.

Que a partir del día 1 de abril de 2025 trabajes la jornada completa, en uno o varios trabajos.

Que la empresa contratante no tenga relación familiar con el beneficiario y que durante los 12 meses anteriores no haya trabajado en ella.

Para poder acceder al CAE, la duración del paro tendrá que ser superior a 12 meses y se tendrán que haber consumido al menos 9 meses de la prestación. A partir de este 2026, no se tendrá que solicitar el Complemento de Apoyo al Empleo y la autorización se hará de forma automática.

La duración máxima de esta ayuda a la nómina no podrá ser de más de 180 días, seis meses, y también dependerá de los siguientes criterios, conforme indica el SEPE:

Si la inicias en el mes décimo de prestación, su duración será de 30 días.

Si la inicias en el mes undécimo de prestación, su duración será de 60 días.

Si la inicias en el mes decimosegundo de prestación, su duración será de 90 días.

Si la inicias a partir del mes decimotercero, su duración será de 180 días.

Las cuantías serán las que relata este cuadro:

Por su parte, a los beneficiarios de un subsidio del SEPE se les aplicará automáticamente el SEPE cuando accedan a un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o completo. El requisito será haber cotizado al menos un mínimo de 90 días y la duración también será de al menos 180 días. Las cuantías serán las siguientes, dependiendo de la jornada laboral.

El SEPE también informa a los beneficiarios del CAE que podrán renunciar a esta ayuda a la nómina y no gastar estos días de bonificación del paro para consumirlos cuando los necesiten.