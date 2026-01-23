Giro en el subsidio para mayores de 52 años: el SEPE lo hace oficial y te va a afectar

El SEPE ofrece a los desempleados mayores de 52 años un subsidio vitalicio hasta la llegada a la jubilación. El Servicio Público de Empleo Estatal ha confirmado los requisitos de cotización para acceder a esta ayuda que cobran más de medio millón de españoles y que también cotiza para la jubilación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el subsidio del SEPE para mayores de 52 años.

Actualmente, en España hay 2.408.670 personas que no tienen acceso al empleo y alrededor de 1,84 millones de españoles cobran algunos de los subsidios que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal. Cerca de un millón de ciudadanos está siendo beneficiario de una prestación contributiva de desempleo, el paro, como se conoce de toda la vida, y casi 900.000 reciben otras de las ayudas que ofrece el SEPE. La mayor parte de estos españoles cobra el subsidio para mayores de 52 años.

«Si tienes 52 años o más y has agotado la prestación o subsidio por desempleo, conoce cuáles son los requisitos que debes cumplir y la información necesaria para solicitar un subsidio por desempleo de mayor de 52 años». Así resume el SEPE una de sus ayudas estrella, que tiene dos particularidades: es vitalicia hasta la llegada a la jubilación y también cotiza para la jubilación. «Para determinar la cotización se tomará como base de cotización el 125 por cien de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social, vigente en cada momento», informa la Seguridad Social en su página web.

El subsidio para mayores de 52 años del SEPE

Para acceder a este subsidio del SEPE hay que cumplir una serie de requisitos, siendo imprescindibles dos: tener más de 52 años y estar en situación de desempleo. El Servicio Público de Empleo Estatal también publica en sus canales oficiales los requisitos de cotización para acceder a esta ayuda: por un lado, hay que haber agotado el paro o tener 90 días cotizados sin acceso al mismo y cumplir con las condiciones para acceder a cualquier pensión de jubilación.

De esta manera, para acceder a este subsidio del SEPE para mayores de 52 años, hay que tener 15 años cotizados durante la vida laboral y dos de ellos tienen que ser dentro de los últimos 15 antes de realizar la solicitud. También se tendrá que haber cotizado por la contingencia de desempleo durante al menos seis años a lo largo de la vida laboral. El SEPE también requerirá los siguientes requisitos:

En la fecha del reconocimiento del derecho, estar inscrito o inscrita como demandante de empleo y haber suscrito el acuerdo de actividad.

Acreditar, en la fecha de presentación de la solicitud, que cumples el requisito de carencia de rentas propias.

Por lo que respecta a la cuantía, el subsidio para mayores de 52 años equivale al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), por lo que el ingreso será de 480 euros al mes. La duración será «hasta que alcances la edad ordinaria que se exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social».

Una cosa importante: para acreditar la carencia de rentas propias, el beneficiario tendrá que realizar cada 12 meses una declaración anual de rentas para poder seguir recibiendo esta ayuda. «Para mantener el derecho al subsidio, debes justificar que sigues cumpliendo el requisito de carencia de rentas propias. Para ello, tienes que presentar ante el Servicio Público de Empleo Estatal una declaración de tus rentas cada doce meses, a contar desde la fecha del nacimiento del derecho al subsidio o desde la fecha en que lo hayas reanudado por última vez. El plazo para presentar esta declaración es de 15 días a partir de aquel en el que se cumplan los doce meses», informa el SEPE.