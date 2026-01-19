Sueldos de 50.000 euros y teletrabajo: las ofertas de empleo del SEPE que no podrás rechazar

El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece un gran número de ofertas de empleo a través de su página web oficial. A través del portal Empléate, el SEPE ofrece a los ciudadanos que se encuentran en situación de desempleo, o quieren cambiar de trabajo, varias vacantes en distintas profesiones y niveles salariales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las ofertas de empleo que ofrece el SEPE a través de su web.

Las 2.408.670 personas que se encuentran en situación de desempleo en España o los que buscan un nuevo trabajo tienen a disposición un gran número de ofertas de empleo a través de los canales oficiales del SEPE. El portal Empléate ofrece a los ciudadanos y las empresas una interacción directa, libre, sencilla y gratuita con el fin de satisfacer a las dos partes.

Este portal del SEPE ofrece a los usuarios la posibilidad de «acceder a todas las ofertas de empleo disponibles en este portal, a los puestos de trabajo vacantes, a los últimos datos de contratación, a las ocupaciones más contratadas y a la información de referencia del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal». El SEPE también deja claro que «en Empléate se incorporan todas las ofertas de empleo de los portales colaboradores», y también ofrece la posibilidad a los ciudadanos de conocer las ofertas en prácticas e inapropiadas.

Las ofertas de empleo del SEPE

En el portal Empléate del SEPE hay a disposición de los ciudadanos casi 30.000 ofertas de empleo, muchas de las cuales siguen vigentes en mitad de enero de 2026. También hay casi 20.000 ofertas de empleo público. En total, las personas registradas son 869.502 y hay un total de 89.751 empresas registradas.

Las ofertas de empleo más recientes que puedes encontrar en el portal de empleo del SEPE son muchas y variadas. Por ejemplo, en Madrid se reclama un administrativo/a para la gestión de plataformas de obras. «Empresa del sector de la climatización busca administrativo/a con experiencia para incorporarse a nuestro equipo de forma inmediata», se puede leer por unos trabajos que se ofrecen entre 18.000 y 20.000 euros brutos al año.

En el portal de empleo del SEPE también se reclama un técnico/a instalador y mantenedor de sistemas de protección contra incendios por parte de la empresa SGI Energía, S.L. «Buscamos Técnicos/as Instaladores y Mantenedores de Sistemas de Protección Contra Incendios (PCI) para reforzar nuestro equipo y garantizar un servicio de calidad a nuestros clientes», informa esta oferta de entre 20.000 y 30.000 brutos al año.

Lejos de Madrid, en Badajoz, una oferta reclama un cocinero en restaurante de menú degustación con un salario de hasta 22.000 euros brutos al año; mientras que en Cádiz se busca un transportista y repartidor de leche por 17.262,28 euros brutos al año. También se puede leer una oferta en la que se reclama un enfermero en Sevilla para la Fundación Montetabor por 1.568 brutos al mes. En Andalucía también se busca un profesor de informática en Granada por 30.000 euros al año. En el portal de empleo del SEPE se pueden encontrar ofertas de trabajo incluso por cantidades que llegan a los 50.000 brutos al año con la opción de poder trabajar a distancia.