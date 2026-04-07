Adiós a las alacenas de toda la vida: la nueva tendencia es más cómoda, elegante y funcional

Durante décadas, las alacenas han sido un elemento imprescindible en cualquier cocina. Sin embargo, en los últimos años han ganado terreno alternativas más estéticas, funcionales y adaptadas a las necesidades de las familias modernas. La tendencia actual apunta a sistemas de cocina inteligentes con almacenamiento modular y automatizado, así como a estanterías abiertas y flotantes. Este tipo de soluciones transforman por completo la forma en que utilizamos y percibimos la cocina, prestando especial atención a la experiencia y el confort.

Hoy en día, la cocina no sólo es un espacio donde cocinar y comer, sino que se ha convertido en el verdadero corazón del hogar, y las tendencias se han adaptado a ésta nueva realidad. Arquitectos y diseñadores de interiores destacan las ventajas de combinar las estanterías flotantes para platos y vasos con cajones extraíbles con compartimentos modulables para utensilios y pequeños electrodoméstico. Para quienes buscan cocinas modernas, ligeras y elegantes, los sistemas automáticos de elevación que esconden los electrodomésticos cuando no se utilizan son una opción en auge este 2026.

Las soluciones modernas que sustituyen a las alacenas

En las cocinas modernas, la funcionalidad y la estética son dos aspectos fundamentales. Aquí es donde entran en juego los sistemas de almacenamiento inteligentes, diseñados para facilitar la organización y aprovechar cada centímetro disponible mediante soluciones automatizadas y modulables que se adaptan al espacio y a las necesidades de las familias. Los cajones extraíbles con compartimentos ofrecen una gran versatilidad para almacenar desde cubiertos y platos hasta cacerolas e incluso pequeños electrodomésticos. En esquinas o muebles profundos, también es posible instalar estantes giratorios y bandejas deslizantes.

En 2026, una de las soluciones más innovadoras son los sistemas automatizados que elevan y bajan estantes con solo presionar un botón. Por ejemplo, se puede colocar la freidora de aire o la cafetera en uno de estos estantes y extraerlos únicamente cuando se necesiten, manteniendo la encimera despejada el resto del tiempo. La automatización facilita el acceso a pequeños electrodomésticos o utensilios que, de otra manera, estarían en alturas o en lugares de difícil acceso. Estos sistemas se integran a la perfección con la estética general de la cocina, logrando un diseño limpio y moderno que con las alacenas tradicionales es imposible conseguir.

«Este año, la tecnología aplicada a la cocina va más allá de la simple automatización de estantes e incluye innovaciones como sistemas con sensores de inventario que alertan cuando ciertos alimentos o utensilios están por agotarse, aplicaciones móviles conectadas que permiten controlar de forma remota la apertura de módulos o el ajuste de la altura de los estantes, y iluminación inteligente integrada, que activa luces LED al abrir un cajón o al acercarse al área de preparación de alimentos, mejorando tanto la funcionalidad como la experiencia de uso», señalan los expertos.

Estanterías abiertas y flotantes

Uno de los grandes cambios en el diseño de las cocinas modernas y que relega a un segundo plano a las alacenas tradicionales son las estanterías abiertas, que dejan a la vista la vajilla y la cristalería. No se trata de una simple moda pasajera, sino que esta tendencia responde con precisión a las necesidades modernas: accesibilidad, comodidad y estética.

Con este tipo de estanterías, ya no es necesario abrir varias puertas o buscar en el fondo de los estantes; todo está a la vista y al alcance de la mano. Por otro lado, generan sensación de amplitud y ligereza, al tiempo que convierten los objetos que antes se ocultaban en parte del diseño. Los arquitectos y diseñadores de interiores destacan su versatilidad, ya que se pueden instalar en cualquier lugar, incluso encima de la encimera, y combinarse con muebles cerrados.

Las estanterías flotantes que marcan tendencia en el diseño de cocinas en 2026 están disponibles en una amplia variedad de materiales y acabados que encajan con todos los estilos. La madera natural es una opción segura para espacios rústicos y clásicos, y combinándola con acero inoxidable o metal negro es posible lograr un aspecto más moderno sin perder calidez. Por otro lado, el vidrio y el laminado blanco son muy buenas alternativas para ambientes minimalistas en los que se busca ampliar visualmente el espacio y conseguir más luz natural.

Finalmente Laura O’Brien, propietaria de O’Brien Harris, propone la mejor distribución para cocinas pequeñas, donde la sencillez y la eficiencia son clave. «La distribución ideal apuesta por una cocina lineal apoyada con una mesa de cocina de tamaño generoso que también funciona como superficie de trabajo adicional», explica. Según O’Brien, «La mesa sirve para preparar y organizar durante el día y se transforma en comedor por la noche, aprovechando al máximo cada centímetro del espacio». Finalmente, concluye, según Elle Decoration: «Las cocinas en galera o de una sola pared funcionan de maravilla cuando se combinan con almacenaje inteligente, electrodomésticos integrados y líneas visuales limpias que evitan que el espacio resulte recargado».