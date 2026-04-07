La casa de Ana Peleteiro en un pequeño pueblo de La Coruña: 3.000m², frente al mar y un patio inglés

Ana Peleteiro ha enseñado por primera vez cómo será su nueva casa en Galicia. Lo ha hecho a través de un vídeo grabado en plena obra, donde se puede ver ya bastante avanzada y con muchos de los espacios definidos. La vivienda está en Ribeira (A Coruña) y responde a una idea muy clara: construir una casa amplia, luminosa y pensada para el día a día con su familia.

La parcela en la que se levanta no es pequeña precisamente. Son unos 3.000 metros cuadrados situados a escasos cinco minutos andando del centro y a unos 200 metros de la playa. Una ubicación poco habitual porque combina cercanía con servicios y, al mismo tiempo, cierta sensación de tranquilidad y privacidad que era algo que la atleta buscaba poder conseguir. Y desde su propio canal de YouTube, hace un recorrido por la obra, mientras va explicando cómo será la casa cuando esté terminada, desde la distribución interior hasta detalles más concretos como el patio inglés o las zonas de ocio en la planta baja. Todo todavía sin rematar, pero ya bastante reconocible.

La casa de Ana Peleteiro en un pequeño pueblo de La Coruña

La historia de esta casa empieza en 2023. Fue entonces cuando, después de ser padres en 2022, Ana Peleteiro y su marido el también atleta francés Benjamin Compaoré, decidieron buscar un terreno para levantar su vivienda desde cero. No fue rápido. «Empezamos a mirar terrenos en 2023… y a finales de año por fin lo encontramos», cuenta en el vídeo, dejando claro que no había demasiadas opciones disponibles en la zona.

El terreno que eligieron está en Ribeira y encajaba bastante bien con lo que tenían en mente. «Estamos en una parcela de 3.000 metros y la verdad que estamos encantados”, explica la atleta añadiendo que en realidad, la parcela la encontraron sus padres que viven cerca y que la playa está prácticamente al lado, a unos 200 metros.

Aunque se trata de una zona con viviendas alrededor, la sensación no es la de estar en un entorno urbano cerrado. Ella misma lo resume de forma bastante gráfica: «No se oye nada, pajaritos, gaviotas y poco más”. Además, las parcelas cercanas no se pueden construir, lo que mantiene las vistas despejadas hacia el campo.

Un exterior pensado para la familia y el día a día

Si algo destaca nada más ver la parcela es el espacio exterior. Ahora mismo es terreno en obra pero ya se intuye cómo quedará dado que en el vídeo se ve perfectamente la estructura de la casa y al lado todo lo que será jardín. Según explica Peleteiro, habrá zonas pensadas para los niños, como una pequeña pista de baloncesto y áreas de juego, además de es jardín amplio que ocupará buena parte de la finca. Todo enfocado a poder usarlo a diario, no solo en momentos puntuales.

Llama la atención también una decisión que no es tan habitual: no cerrar completamente las vistas. En lugar de levantar muros altos, la intención es mantener cierta apertura hacia el entorno. «No quiero perder las vistas», comenta, refiriéndose al campo que hay justo al lado, donde incluso hay vacas que ya forman parte del paisaje cotidiano.

Espacios abiertos, patio interior y una casa volcada a la luz

Dentro, la casa sigue una línea bastante clara: espacios amplios y conectados entre sí. Nada más entrar, se accede a una zona común donde estarán el salón, la cocina, el comedor, un aseo y la despensa. Todo en un mismo bloque, pero organizado por zonas. Uno de los puntos clave es el patio interior. No es solo un elemento estético, sino que tiene una función práctica. «La casa está direccionada hacia el patio interior», explica. Desde varias estancias habrá acceso visual y directo a ese espacio, que servirá también como zona de juego para los niños.

La cocina tendrá bastante peso dentro de la vivienda, con una isla grande y ventanales amplios. A partir de ahí se organiza el resto del espacio, que incluye una zona de comedor con doble altura. «Va a ser todo un espacio abierto, pero por zonas», resume, dejando claro el concepto general. También muestra la zona que será para oficina, ya que explica que trabajan mucho desde casa, que será un espacio amplio delimitado por una puerta corredera con respecto a otra zona de juegos para sus hijos.

Planta baja con gimnasio, ocio y un patio inglés poco habitual

La planta inferior todavía no está terminada y en el vídeo no se puede ver bien, pero sí explica qué uso tendrá. La idea es que funcione como una zona independiente, más pensada para ocio y reuniones. Ahí habrá además un gimnasio, un espacio tipo bar, una lavandería, un baño y una habitación para invitados. De esta forma, separan lo que es la vida diaria de otras actividades más sociales, como reuniones familiares o celebraciones como la de fin de año.

Aquí aparece uno de los elementos más curiosos de la casa: el patio inglés. No es algo habitual en Galicia, pero decidieron incorporarlo. «Entra luz natural, pero es el sótano y además es como una terraza más», explica. Gracias a esto, esa planta baja no quedará cerrada ni oscura, sino que tendrá luz y ventilación natural.

Dormitorios amplios y un principal con vistas a la ría de Arousa

La parte superior estará dedicada a las habitaciones. Se nota que está pensada para una familia grande (la atleta está embarazada de su segundo hijo y su marido ya tiene tres hijas de una relación previa), con varios dormitorios y espacios amplios. Uno de ellos será compartido, con literas y una terraza, pensado tanto para el uso diario como para cuando haya visitas.

El dormitorio principal será uno de los espacios más grandes, con unos 45 metros cuadrados, vestidor y baño propio. Desde ahí se tienen vistas al entorno y también al mar, algo que no esperaban en un principio. «No confiábamos que se fuera a ver la playa… pero es una maravilla», reconoce.

Más allá de la casa en sí, el proyecto tiene un componente muy personal. Peleteiro ha querido hacerlo en Galicia, en su entorno, cerca de su familia y de su vida de siempre. De hecho, en el propio vídeo comenta algo que resume bastante bien esa idea: «Estoy viendo la casa de mis padres». Esa cercanía es uno de los motivos por los que eligieron esa ubicación.

Para ella, todo este proceso va más allá de construir una vivienda. «Es un sueño cumplido», dice en un momento del vídeo. La casa todavía no está terminada, pero ya deja ver bastante bien cómo será: amplia, con mucha luz, pensada para el día a día y muy conectada con el entorno.