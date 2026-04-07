El PP vuelve a citar a Paqui tras el “milagro” de verla en las procesiones de Semana Santa sin problemas de salud

El Partido Popular vuelve a citar el 16 de abril, en la Comisión de Investigación del Caso Koldo, en el Senado, a la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, más conocida como ‘Paqui’. La portavoz del grupo parlamentario popular, Alicia García, ha advertido que «no nos vamos a dejar tomar el pelo por el sanchismo, vamos a llegar hasta el final porque los españoles merecen saber en qué se han gastado su dinero». «No es realista que no pueda acudir al Senado, pero que horas antes se obre el milagro y pueda disfrutar de la Semana Santa», ha criticado.

García afeaba la estrategia de la mujer de Cerdán, después de que la Cámara Alta recibiera el informe médico que permitía a Paqui evitar su comparecencia. «Hemos conocido por los medios de comunicación que tanto Santos Cerdán como ella han disfrutado del sol y las terrazas en Semana Santa», en referencia a las imágenes publicadas por OKDIARIO que destapan la maniobra del matrimonio para evitar su presencia en el Senado.

Fuentes del Grupo Parlamentario confirman que el informe fue firmado por un facultativo a las 19.00 del domingo «·cuando, probablemente, el centro de salud se encontrara cerrado», especulan.

Estas mismas voces consideran que la actitud de Paqui es «una burla al Senado y a todos los españoles, que ha generado una gran indignación entre los senadores del Partido Popular y un sobrecoste a las arcas públicas».

Por esta razón, a primera hora del martes se ha celebrado una reunión de la Mesa para volverla a citar y «estudiar todas las posibilidades» ante la negativa constante de la señora Muñoz y no descartan «designar un perito médico que compruebe la veracidad de la coartada de ‘La Paqui’», advierten.

Oleada de citaciones

La portavoz popular ha asegurado que la semana que viene desfilarán por el Senado varios de los protagonistas «de la presunta corrupción del sanchismo». El jueves 16 intentarán, por tercera vez, que acuda Paqui.

Sin embargo, la semana comenzará con la comparecencia de Belén Gualda, presidenta de la SEPI, en la comisión que investiga las operaciones ejecutadas por la empresa pública. El martes 14 será el turno de Sergio Sánchez, el lobbista del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión del caso Koldo. Un día después, el miércoles 15, acudirá a dar explicaciones Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI.