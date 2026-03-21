Así es la lujosa casa del actor Emilio Aragón en Madrid: jardín, piscina y en un barrio de clase alta

En una de las zonas residenciales más tranquilas y exclusivas de la capital se encuentra el hogar en el que vive desde hace años Emilio Aragón. La vivienda, situada en el prestigioso barrio de El Viso, es una amplia casa unifamiliar con jardín y piscina privada que se ha convertido en el centro de la vida familiar del actor, compositor y productor.

Se trata de una propiedad espaciosa, rodeada de vegetación y con amplias zonas exteriores pensadas para disfrutar del tiempo en familia. El jardín, uno de los elementos más destacados de la vivienda, ofrece un espacio verde poco habitual en pleno centro urbano. Allí se encuentra también una piscina privada que aporta un ambiente de oasis doméstico, especialmente valorado durante los meses de verano.

Las imágenes que han trascendido en distintas ocasiones a través de redes sociales permiten intuir una arquitectura moderna, caracterizada por líneas limpias, colores claros y grandes ventanales que favorecen la entrada de luz natural. El interior se articula en estancias amplias y luminosas, concebidas para acoger reuniones familiares.

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La vivienda se ha convertido con el paso de los años en el lugar donde se reúne la familia de Aragón, que hoy disfruta allí de una nueva etapa marcada por la presencia de los nietos. En este entorno tranquilo, el artista comparte su día a día con su mujer, Aruca Fernández-Vega, mientras recibe con frecuencia a sus hijos y a los cinco nietos que han ampliado la familia.

El Viso, una zona muy exclusiva

El barrio de El Viso forma parte del distrito de Chamartín y está considerado uno de los enclaves residenciales más selectos de la ciudad. Su origen se remonta a la primera mitad del siglo XX, cuando fue concebido como una colonia destinada a las clases acomodadas.

El diseño urbanístico del barrio fue impulsado por el arquitecto Rafael Bergamín, que apostó por una distribución basada en viviendas unifamiliares, calles amplias y abundante vegetación. El resultado fue un conjunto urbano caracterizado por chalés de dos plantas, algunos con amplios jardines.

Las calles arboladas, los espacios verdes y la mezcla de estilos arquitectónicos han contribuido a que el barrio mantenga un atractivo especial desde su creación. Muchas de las viviendas originales de las décadas de 1930 y 1940 se conservan en excelente estado, lo que refuerza el carácter histórico de la zona.

El enclave está delimitado por importantes vías de la capital, entre ellas el Paseo de la Castellana, la avenida de Concha Espina, la calle del Príncipe de Vergara y la calle de María de Molina. Esta ubicación estratégica permite combinar la tranquilidad residencial con una excelente conexión con el resto de la ciudad. Además, la cercanía al estadio Santiago Bernabéu sitúa el barrio en uno de los puntos más reconocibles del mapa madrileño.

Una casa con mucha historia

La casa de El Viso no sólo representa una residencia de alto nivel, sino también el escenario de varias etapas importantes en la vida personal del artista. Allí han crecido sus tres hijos y allí continúa reuniéndose la familia en celebraciones y encuentros que mantienen vivo el espíritu doméstico del lugar.

Nacido en abril de 1959 en La Habana, Emilio Aragón pertenece a una de las sagas artísticas más conocidas del entretenimiento español. Es hijo del legendario payaso Miliki, integrante del trío formado junto a Gaby Aragón y Fofó, una familia que marcó profundamente la historia del humor y la televisión en España durante varias décadas.

Con esa herencia cultural, Emilio creció rodeado de escenarios y cámaras. Con el paso de los años, desarrolló una trayectoria propia que lo llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes del audiovisual. Su carrera abarca facetas muy diversas: actor, presentador, músico, director de cine y empresario.

El éxito profesional de Emilio Aragón

Emilio Aragón fue uno de los fundadores de Globomedia, compañía que durante años ha desempeñado un papel en el mundo del entretenimiento. Desde esta productora se impulsaron algunas de las series más populares de la televisión, muchas de ellas convertidas en auténticos fenómenos de audiencia.

Entre los títulos más recordados figuran Médico de Familia, Los Serrano, Aída o El Internado, producciones que marcaron distintas etapas y que contribuyeron a consolidar el prestigio de la compañía. El éxito de estos proyectos empresariales permitió al artista consolidar una situación económica que le ha permitido residir durante años en uno de los barrios más exclusivos de la capital.