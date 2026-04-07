Montefrío amanece bajo fuerte vigilancia por la tensión vecinal tras la agresión con hacha de un marroquí

La Guardia Civil ha reforzado este martes la seguridad en Montefrío (Granada) para evitar represalias y nuevos altercados tras el ataque con hacha que un hombre de origen magrebí cometió este lunes contra tres vecinos en plena calle. El despliegue se mantiene en el municipio granadino después de una jornada de máxima tensión, con protestas vecinales, un detenido por desobediencia y vigilancia en varios puntos sensibles, como una frutería regentada por marroquíes frente a la que ya ha habido concentraciones.

El dispositivo preventivo sigue activo con el objetivo de garantizar la convivencia y ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier incidente. La Guardia Civil ha mantenido sobre el terreno a las unidades de seguridad ciudadana movilizadas desde que se produjo la agresión y ha reforzado además el operativo con efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad, ante el temor a que pudieran registrarse actos de hostilidad tras lo ocurrido.

En ese marco de prevención, durante la noche del lunes fue detenido un hombre de 36 años por un presunto delito de resistencia y desobediencia a los agentes. Por el momento no han trascendido más detalles sobre ese arresto, aunque no se han comunicado otros altercados de gravedad durante la madrugada.

La investigación sobre la agresión sigue abierta y todavía no existe una motivación concluyente de lo sucedido. La alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, ha señalado que el ataque se produjo «sin mediar palabra», en un episodio que ha dejado desconcertados a los vecinos, que no se explican qué pudo desencadenar una acción tan violenta. Según los datos conocidos hasta ahora, el presunto agresor no parece estar empadronado en la localidad.

Brutal agresión

La agresión tuvo lugar cerca de las once de la mañana en la calle Fuente y Prado. Las víctimas caminaban por la vía pública cuando el atacante agredió primero a un hombre y después a dos mujeres. Una de ellas tuvo que ser evacuada en helicóptero al Hospital de Traumatología de Granada debido a la gravedad de las heridas. El presunto autor fue localizado y detenido sobre las doce del mediodía en un paraje rural cercano al municipio.

La conmoción por el ataque desembocó por la tarde en una concentración multitudinaria en la plaza Virgen de los Remedios. Varios centenares de vecinos se reunieron para reclamar «seguridad y convivencia» y para pedir medidas que devuelvan la tranquilidad a las calles del pueblo. Durante la protesta, una vecina leyó un manifiesto en el que subrayó que la concentración se celebraba «no por división, sino por una preocupación común», que es la seguridad.

En ese texto, los asistentes denunciaron que en las últimas semanas se han registrado robos en viviendas, actos incívicos en espacios públicos y ahora un ataque salvaje con hacha que ha dejado a tres personas heridas. «Queremos dejar claro algo fundamental: esta no es una protesta contra nadie por su origen, cultura o condición», se afirmó también durante la lectura, junto a la exigencia de una mayor presencia policial, actuaciones firmes ante los delitos y medidas eficaces de prevención.