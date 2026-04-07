Varapalo de la Fiscalía al PSOE: rechaza que se vuelva a investigar a Cospedal por la ‘Kitchen’

La Fiscalía se ha opuesto este martes a la suspensión del juicio de la denominada operación Kitchen y la investigación a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular, tal y como había solicitado el PSOE. El Ministerio Público argumenta que la Audiencia Nacional es el órgano «competente» para juzgar los hechos y añade que no se ha producido ninguna situación de «indefensión» para los acusados por la extensión del secreto de sumario.

Además de la negativa a investigar a María Dolores de Cospedal, la Fiscalía también se opone a hacer lo propio con el ex marido de la que fuera dirigente del Partido Popular, el empresario Ignacio López del Hierro, en una petición conjunta que provenía de la formación socialista, que ejerce la acusación particular del caso. Los fiscales aducen que el enjuiciamiento «sólo puede afectar» a aquellas personas que para quienes se acordó la apertura de juicio oral.

Este martes, la Audiencia Nacional ha reanudado el juicio del caso Kitchen, tras una primera sesión, que tuvo lugar el lunes, en la que las defensas de los acusados, entre los que se encuentran Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior, el comisario jubilado José Manuel Villarejo o Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, pidieron la anulación del juicio por supuestos defectos en el periodo de instrucción, esgrimiendo motivos como la falta de competencia del tribunal para juzgar los hechos.

También señalaron la prórroga «injustificada» del secreto de sumario o la falta de conexión, a su juicio, entre la pieza Kitchen y el caso Tándem, el nombre de la macrocausa relacionada con Villarejo. Asimismo, las defensas reclamaron la anulación de pruebas clave como archivos de audio supuestamente grabados por el ex comisario que habrían dado lugar a la investigación judicial, aduciendo que fueron obtenidas de forma ilícita y no se ha podido concluir su veracidad.

El PSOE, por su parte, reclamó la suspensión del juicio y la retroacción de las actuaciones para imputar a Cospedal y a su ex marido, que llegaron a estar investigados en 2021 pero para quienes finalmente se archivó la causa. La formación liderada por Pedro Sánchez buscaba, de ese modo, indagar en la «conexión política» de la supuesta trama, y también el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo.

En la segunda sesión del juicio, también enfocada en las cuestiones previas, el representante de la Fiscalía ha afirmado que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sí es competente para juzgar los hechos, negando asimismo que no exista conexión entre ‘Kitchen’ y Tándem. «Se trata del órgano objetivamente competente» para enjuiciar los hechos, ha resumido.

Respecto a la prórroga del secreto de sumario, el fiscal ha dicho que «no se produce indefensión si las diligencias de investigación se han podido practicar una vez que se alza el secreto de sumario». Así, ha negado que los acusados hayan sufrido «ningún perjuicio real y efectivo» al derecho de defensa. «No se causa ninguna indefensión, no se produce ninguna indefensión al investigado si éste ha podido preparar su defensa y ejercerla sin limitación», ha agregado.

Sobre la impugnación de los audios vinculados a Villarejo, el representante del Ministerio Fiscal ha afirmado que constituyen «una prueba plenamente válida» porque no se obtuvieron «con vulneración de ningún derecho fundamental», manifestando asimismo que «no se puede exigir» a estos archivos «las mismas garantías que a los archivos obtenidos en los volcados» en aquellos casos en los que se acuerdan intervenciones telefónicas.