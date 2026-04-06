Maniobra propagandística del PSOE: pide suspender el juicio de la ‘Kitchen’ para involucrar a Cospedal

Maniobra propagandística del PSOE: pide suspender el juicio de la Kitchen para tratar de involucrar a la ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Así lo ha solicitado en las cuestiones previas del juicio, que arranca este lunes en la Audiencia Nacional (AN).

En esta causa se juzga una supuesta operación de espionaje orquestada en 2013 por la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, con el objetivo de robarle información sensible sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del caso Gürtel.

Entre los acusados se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino.

En concreto, el PSOE reclama anular el juicio para investigar unos audios intervenidos al ex comisario José Manuel Villarejo que cree que implicarían a Cospedal en esta trama de espionaje al ex tesorero Luis Bárcenas, en la que ya estuvo imputada.

La izquierda quiere a Cospedal en el banquillo porque el ex magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la exculpó en julio de 2021 en circunstancias que consideran muy cuestionadas, como es que el propio juez le sugiriera que sus reuniones con Villarejo podían ser «conversaciones sociales».

Cuando en 2022-2023 salieron nuevos audios —el de Cospedal pidiendo a Villarejo parar «la libretita» y los de diciembre de 2025 donde ella misma confirma a Villarejo que Rajoy le había dicho que «habían limpiado» a Bárcenas—, las acusaciones pidieron reabrir la causa, pero García-Castellón se negó.

A eso se suma que la Fiscalía Anticorrupción había pedido su imputación por considerar que tenía «interés personal» en la operación porque la documentación buscada era «comprometedora para ella», que Villarejo le reclama 100.000 euros por trabajos para el PP, y que las grabaciones la muestran coordinando activamente con Villarejo para frenar pruebas de corrupción del partido.

15 años para Fernández Díaz y 19 para Villarejo

El juicio se celebra en la sede de la AN en San Fernando de Henares y se prolongará hasta el próximo 30 de junio. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años y 33 de inhabilitación para Fernández Díaz por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. También reclama 15 años para Francisco Martínez y Eugenio Pino, mientras que para Villarejo pide 19 años.

El PSOE, que ejerce la acusación popular, ha propuesto en el turno de cuestiones previas que se reabra la instrucción del caso Kitchen para poder investigar estos audios que, según la letrada Gloria de Pascual, nunca se han tenido en cuenta porque en su día se incorporaron a otra pieza del caso Villarejo, la número 34, y cuando se le levantó el secreto se pudo comprobar que «nunca» fueron analizados.

El PSOE ha hecho referencia a tres audios denominados MD Cospedal, que muestran que la relación entre la ex secretaria general del PP y Villarejo era continuada, pero también a otro audio de esta dirigente publicado en 2025 por RAC1, que a su juicio implicaría en la operación al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

De hecho, según ha recordado la letrada, el PSOE reclamó a finales del pasado año al juzgado que instruye la totalidad del caso Tándem o Villarejo en la Audiencia Nacional, que se imputara a Cospedal a la luz de dichos audios tras haberla sacado del procedimiento, donde estuvo imputada junto a su exmarido el empresario Ignacio López del Hierro.

Además de presentar un incidente de nulidad y de pedir que la instrucción del caso se reinicie para investigar la «conexión política», el PSOE ha pedido incluir al PP en el procedimiento como partícipe a título lucrativo o, subsidiariamente, como responsable civil porque considera que fue el «beneficiario último» de la trama porque su interés en paralizar el caso Gürtel era «obvio».

Además, el partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido además otros tres audios referidos al ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, y ha denunciado que todavía hay archivos del ex comisario Villarejo sin desencriptar.

Tras citar jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el PSOE ha advertido de que «sorprenderá» si el tribunal no ordene una investigación más amplia acerca de «quién estaba detrás y daba las órdenes y cómo se pagaba».

El PSOE pide 47 años y 10 meses de cárcel para el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, 38 años y 3 meses de cárcel para el que fuera el segundo de Interior, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y la misma pena para Villarejo.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años y 33 de inhabilitación para Fernández Díaz por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. También reclama 15 años para Francisco Martínez y Eugenio Pino, mientras que para Villarejo pide 19 años.

Al contrario que el PSOE, en la primera jornada de este juicio, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la acusación particular que ejerce Luis Bárcenas y su familia, y la acusación popular del partido Podemos han declinado presentar cuestiones previas.