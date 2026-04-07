Aviso urgente de la AEMET por lluvias devastadoras en estas partes de Andalucía: las peores horas

Las peores horas, llegan con este aviso urgente de la AEMET por lluvias devastadoras en estas partes de Andalucía. Es hora de empezar a despedirnos en estos días del buen tiempo que he tenido en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Este tiempo primaveral que tenemos por delante, parece que puede acabar siendo lo que nos dará estos días en los que parecerá lo que puede acabar siendo esencial.

Las lluvias pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días un importante cambio que puede ser una realidad en estos próximos días. Este tipo de cambios de tiempo llegan con fuerza en un lugar en el que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar convirtiéndose en un problema. La previsión del tiempo para Andalucía no trae buenas noticias, llegan nuevas lluvias que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará en esta vuelta a la rutina que puede ser esencial.

Las peores horas llegan a esta comunidad

La realidad es que después de unos días en los que hemos visto un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Es momento de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Una novedad que llega sin avisarnos y que podría acabar siendo lo que tirará por tierra la llegada de unos cambios que pueden acabar de hacernos despedir por completo de un tiempo que puede pasar a la historia. En lugar de ese sol y estabilidad que hemos tenido en Semana Santa, deberemos tener de nuevo este retorno a una primavera cargada de inestabilidad.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que será el que nos acompañará en unos días en los que cada elemento cuenta. Con algunas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Esta vuelta a la rutina quizás se hará más difícil en esta comunidad autónoma.

Salir de casa con una tormenta a punto de ser una realidad o incluso enfrentarse a estas lluvias abundantes que pueden convertirse en una realidad en breve.

La AEMET advierte de la llegada de lluvias devastadoras en Andalucía

Estos meses pasados las lluvias han causado estragos en una Andalucía que recordará este año como uno de los más intensos en cuanto a lluvias se refiere de los últimos tiempos. Lo que nos espera a partir de ahora es un importante cambio que puede golpearnos con fuerza a partir de este día.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos nubosos o muy nubosos, acompañados de chubascos que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, más probables e intensos en la mitad occidental, donde pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas y depósitos de barro. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso, localmente notable en el tercio occidental. Vientos flojos a moderados de componente sur, con rachas muy fuertes en Sierra Morena occidental». Las alertas estarán activadas en estas zonas del país: «No se descartan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas en la mitad occidental. Rachas muy fuertes en Sierra Morena occidental».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «La entrada de una vaguada asociada a una masa de aire frío y sus frentes asociados dejarán cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad occidental y abundantes nubes altas en la mitad oriental y Baleares. Se espera que las precipitaciones puedan dejar acumulados importantes en el oeste del Sistema Central y de la Cantábrica y también pueden ser puntualmente fuertes y acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia, de Castilla y León, de Andalucía y en Extremadura y zonas limítrofes. No se descarta que puedan ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo menudo. En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones, sobre todo a partir de la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, así como brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental; también se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con la precipitación, puede dar lugar a chubascos de barro puntuales. Se prevé un descenso de las temperaturas máximas en la mitad occidental de la Península, que puede ser notable, y pocos cambios en el tercio oriental y el Estrecho. Mínimas en ascenso ligero en la Península, que puede ser notable en el Cantábrico oriental, y descensos en el cuadrante nordeste. Aumento de las máximas y pocos cambios de las mínimas en Baleares. En Canarias, descenso general, más acusado en cumbres y medianías. Vientos de componentes sur y oeste, en general moderados en la zona occidental peninsular, y vientos del este de flojos a moderados en la vertiente mediterránea y el archipiélago balear».