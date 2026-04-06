Parece mentira, pero llega una DANA y en estas comunidades las lluvias superarán los 50 litros por metro cuadrado

Llega una DANA y en estas comunidades las lluvias superarán los 50 litros por metro cuadrado. Lo que nos está esperando es un importante cambio que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que nos estarán esperando. Las alertas estarán en estos puntos del país en los que realmente cada detalle puede ser esencial y nos afectarán de lleno. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento cuenta.

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de este cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando estos días. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. estaremos a merced de estas lluvias que parece que van a llegar con fuerza de una manera que nadie hubiera imaginado. Llega una DANA en estas comunidades donde las lluvias superarán los 50 litros por metros cuadrado.

Llega una nueva DANA

La llegada de una nueva DANA pone los pelos de punta, en especial en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Estaremos a merced de un giro radical que puede ser esencial.

Es hora de saber que estamos en una primavera en la que todo puede ser posible, empezando por unos días en los que realmente cada detalle cuenta de una forma que nos costará creer. De una estabilidad plena, podemos pasar a un giro radical que, sin duda alguna, vamos a ver llegar a toda velocidad.

Este tiempo que tenemos por delante acabará siendo el que tendremos que empezar a ver llegar en estos días en los que realmente pensábamos que tendríamos ya la primavera, o casi el verano en marcha, con el aumento de temperaturas de estos días.

Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar convirtiéndose en ese detalle que puede acabar de darnos un final de las fiestas o un inicio de unos días en los que realmente deberemos estar preparados para lo peor. Con el tiempo de primavera en marcha, todo puede ser posible.

Nos esperan 50 litros por metro cuadrado en estas comunidades

La DANA que puede llegar en breve pone a los expertos en jaque, desde la AEMET no paran de actualizar los mapas del tiempo para saber qué es lo que nos está esperando en breve. El tiempo se convierta en protagonista cuando empezamos a ver llegar un cambio de tendencia importante.

Tal y como explican desde El tiempo: «Este próximo martes, una vaguada polar se aproximará a la Península desde el noroeste, con un activo frente frío en superficie. El miércoles la vaguada se estrangularía formando una dana, que podría colocarse cerca del Estrecho durante unos días. Si se confirma esta disposición, el episodio podría dar lugar a chubascos y tormentas fuertes en las comunidades mediterráneas, siempre que se establezca un flujo de vientos de levante. Pero hay dudas. Si bien la dana está claro que se formará, el modelo europeo en sus últimas actualizaciones ha cambiado su ubicación, llevándola frente a las costas de Portugal y, después, entre el Golfo de Cádiz y Canarias. Con esta situación el archipiélago canario volvería a tener tiempo adverso, mientras que la vertiente mediterránea se vería sometida a temperaturas altas y una posible intrusión de polvo en suspensión».

Siguiendo con la misma explicación: «Las primeras lluvias asociadas al acercamiento de la vaguada llegarían a últimas horas del lunes al extremo occidental peninsular. El martes tendría lugar la transición de vaguada a dana, con un extenso frente de lluvias y tormentas en Portugal y la vertiente atlántica peninsular. Podrían acumularse entre 10 y 25 l/m2 en Galicia, mitad occidental de la meseta norte, Extremadura y el extremo occidental de Andalucía (especialmente Huelva y Sevilla). Al norte de Cáceres podrían sumar hasta 40 l/m2 en el transcurso de la jornada, especialmente hacia la Sierra de Gredos».

Tendremos que sacar el paraguas: «Para el miércoles la dana ya estaría totalmente formada, situándose según el modelo europeo frente a las costas portuguesas. Una banda de precipitaciones moderadas a fuertes cruzaría el sector central de Andalucía, Extremadura y la mitad sur de Castilla y León, con chubascos en el interior de Galicia y el oeste de Castilla La Mancha. Las provincias de Cádiz y Sevilla podrían tener acumulados de hasta 50 l/m2 en 24 horas y de 40 a 45 l/m2 en el centro de Extremadura. Según los últimos mapas de nuestro modelo de referencia, entre el jueves y el viernes la dana se situaría más cerca de Canarias. Con esta situación serían esperables chubascos y tormentas en la vertiente atlántica de Andalucía, especialmente en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. En Canarias habría algunos chubascos en las islas de mayor relieve y lluvias de retención en la vertiente norte de todas las islas».