Cielo despejado y temperaturas estables en Zaragoza, según AEMET

Cielo poco nuboso o despejado dominará en toda la provincia de Zaragoza este 6 de abril de 2026. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativos. El viento será flojo, con tendencia a moderarse hacia el sureste en la depresión del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, ofreciendo un lienzo azul que promete un día sin lluvias. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 29 grados, la jornada se presenta cálida, aunque la sensación térmica podría elevarse, haciendo que el calor se sienta más intenso. A primera hora, el viento soplará suave desde el sureste, con una velocidad media de 15 km/h, ideal para disfrutar de un paseo matutino bajo el sol que asoma a las 07:38.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando su punto máximo en torno a los 29 grados. La humedad, que se mantendrá en un nivel moderado, permitirá que el aire no se sienta demasiado pesado. Con la puesta del sol a las 20:33, los zaragozanos podrán disfrutar de unas horas de luz dorada, perfectas para cerrar el día con tranquilidad y sin la preocupación de la lluvia.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja, el viento alcanzará ráfagas de hasta 70 km/h, añadiendo un toque de agitación al ambiente.

La tarde traerá un ligero ascenso en las temperaturas, alcanzando hasta 28 grados, pero la sensación térmica podría ser más elevada debido a la humedad que se sitúa en un 70%. A pesar de la mejora en el termómetro, el viento persistente puede hacer que la experiencia sea menos placentera. Es recomendable llevar un paraguas a mano, por si acaso y no olvidar la bufanda para combatir el viento fresco que nos acompañará durante el día.

Tarazona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 26 grados. La brisa será suave, con vientos que alcanzarán los 20 km/h, lo que aportará una agradable sensación durante la jornada. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin cambios relevantes.

Es un momento ideal para pasear por las calles y disfrutar de las actividades al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a relajarse y aprovechar el buen tiempo, ya sea en compañía de amigos o en solitario.