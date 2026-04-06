Castilla y León: cielo despejado con nubes y posibles lluvias débiles según AEMET

Hoy, 6 de abril de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se espera un día mayormente poco nuboso o despejado, aunque a medida que avance la jornada, las nubes irán aumentando desde el suroeste. Al final del día, no se descartan algunas precipitaciones débiles en el extremo occidental. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso, especialmente en las mínimas, mientras que el viento será variable y flojo, con tendencia a moderarse del sur y sureste, pudiendo presentar rachas fuertes.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 6 de abril

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en León

El cielo se despereza lentamente en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvias intensas, podrían dejar caer alguna que otra gota en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 25 grados, ofreciendo un respiro cálido al mediodía, mientras que el viento soplará suavemente desde el sur a unos 10 km/h, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca.

A medida que el sol se asome tímidamente por el horizonte a las 07:56, la luz del día se extenderá hasta las 20:53, brindando casi 13 horas de claridad. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, podría hacer que el ambiente se sienta algo cargado, especialmente en las horas más cálidas. En resumen, un día que invita a disfrutar del aire libre, con la posibilidad de un ligero chaparrón al caer la tarde.

Zamora: ambiente inestable con posibilidad de lluvia

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto por nubes grises, promete un ambiente inestable que podría alterar la rutina habitual de sus habitantes. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, pero la sensación térmica podría descender, dejando un rastro de frescura en el ambiente.

Por la tarde, la situación se tornará más complicada con un 40% de probabilidad de lluvias y rachas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h. La temperatura máxima llegará a los 28 grados, pero la humedad, que podría alcanzar el 90%, hará que la sensación térmica sea más intensa. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

En la ciudad de Salamanca, cambio de sol a lluvia

El día amanece en Salamanca con una temperatura mínima de 8°C y un cielo que se presenta mayormente despejado. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá fresca, alcanzando los 9°C. Sin embargo, la tarde traerá consigo un cambio notable, ya que la probabilidad de lluvia se eleva al 55% y el cielo se tornará parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 27°C, pero la humedad relativa, que puede llegar hasta el 70%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Con el viento soplando del sur a una velocidad media de 10 km/h, las ráfagas podrían alcanzar los 6 km/h, lo que no representa un gran inconveniente. La jornada contará con aproximadamente 13 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:58 hasta su puesta a las 20:52. Así que, si tienes planes al aire libre, es recomendable estar preparado para la posibilidad de lluvia en la tarde-noche.

Valladolid: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 28 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. Aunque se prevé un leve viento del sur, no se esperan lluvias, lo que permitirá que las actividades diarias transcurran con normalidad.

Aprovechar el día para salir a caminar o disfrutar de una terraza será una excelente opción, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para relajarse. La sensación térmica máxima alcanzará los 27 grados, lo que invita a disfrutar de un rato al sol y desconectar de la rutina.

Cielos despejados y ambiente cálido en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura mínima de 9 grados, lo que invita a disfrutar del aire fresco. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 27 grados por la tarde, con una suave brisa del sur que hará que la sensación térmica se sienta aún más agradable. Es un buen momento para salir a pasear, así que no olvides llevar una botella de agua y disfrutar del sol.

Palencia: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 9°C. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 27°C por la tarde, ofreciendo un contraste notable con la frescura matutina.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la brisa, ya que el viento soplará del sur a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h. La tarde se presentará tranquila, con una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 75%, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Cielos despejados y sol brillante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 8 grados y la sensación térmica puede bajar hasta los 5, así que es recomendable abrigarse un poco. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados por la tarde. Aunque hay una ligera probabilidad de lluvia en la noche, el sol brillará durante gran parte del día, así que no olvides tus gafas de sol y disfruta del aire libre.

Segovia: cielo despejado y viento intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza la mañana, el sol se alza en el horizonte y el mercurio comienza a ascender, alcanzando los 23 grados por la tarde, aunque el viento del sureste, con rachas de hasta 55 km/h, aportará una sensación térmica más intensa.

Sin embargo, la tarde-noche podría traer algunas precipitaciones puntuales, con una probabilidad de lluvia del 5%. Se recomienda llevar un abrigo ligero para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 14 grados y disfrutar del atardecer que se asomará a las 20:46.

Cielo despejado y sol radiante en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:52. A medida que avanza la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 8 grados, con una sensación térmica similar, lo que promete un inicio fresco. La brisa suave del sureste, a unos 15 km/h, aportará un toque agradable a la jornada.

Por la tarde, el sol brillará con fuerza, elevando la temperatura hasta los 26 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar ese mismo valor, haciendo que la tarde se sienta calurosa. Con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, los sorianos podrán disfrutar de unas agradables horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:40, sin preocupaciones de lluvia en el horizonte.