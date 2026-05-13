El sector del acero español se ha reunido con el secretario de Estado del Reino Unido, Chris Bryant, para pedirle trabajar en conjunto por un «comercio abierto y estable con la Unión Europea (UE)». El país acaba de implementar una serie de medidas de salvaguardia que pueden afectar a la siderurgia europea. Por la parte española, han acudido al encuentro la directora general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), Carola Hermoso, y el director de Economía de la asociación, Alfonso Hidalgo de Calcerrada.

En concreto, la organización ha llevado a cabo esta reunión institucional con el objetivo de analizar la situación actual del mercado internacional del acero y de las recientes medidas comerciales adoptadas o anunciadas en Reino Unido y la UE.

Ambas partes abordaron el impacto que los recientes cambios en las medidas de salvaguardia del Reino Unido podrían tener sobre los intercambios comerciales de productos siderúrgicos entre el Reino Unido y la UE.

Todo esto en un contexto internacional que, según considera Unesid, es especialmente complejo, por lo que existe un interés mutuo mantener intercambios comerciales abiertos y equilibrados.

Por ello, la asociación ha trasladado al secretario de Estado británico su apoyo a un acuerdo constructivo y equilibrado entre el Reino Unido y la UE que resulte beneficioso para ambas partes y permita preservar los flujos comerciales tradicionales entre mercados estrechamente vinculados.

El sector del acero español

Así, Unesid ha trasladado al Secretario su firme voluntad para apoyar un buen acuerdo basado en los intercambios comerciales históricos, lograr una alianza entre la industria del acero europea y de Reino Unido en la lucha contra la sobrecapacidad mundial y las prácticas comerciales desleales.

En este sentido, la asociación considera que los Veintisiete deben priorizar, en el acceso al mercado europeo, a aquellos socios comerciales históricos que comparten los valores europeos y están alineados con la UE en materia económica, social y medioambiental.

Unesid valora positivamente el diálogo abierto entre el Reino Unido, España y la UE, y confía en que este proceso contribuya a consolidar un marco de cooperación estable y predecible que refuerce la relación entre socios estratégicos.

«La siderurgia europea y británica comparten retos comunes en un entorno global complejo», ha asegurado Hermoso. «Es esencial que las medidas comerciales se diseñen de forma coordinada, evitando impactos desproporcionados y preservando el equilibrio de las relaciones bilaterales», ha señalado.

La asociación destaca que reforzar esta cooperación resulta especialmente relevante en un contexto global marcado por desequilibrios estructurales en el mercado y prácticas que pueden distorsionar la competencia internacional.