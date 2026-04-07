Se retira Aaron Ramsey, el futbolista que cada vez que marcaba un gol moría un famoso

Durante un tiempo, el mundo del fútbol estuvo expectante ante cada partido suyo. No precisamente por su calidad, pese a ser un centrocampista diferente y de gran capacidad, de élite, sino por la siempre posibilidad de que esa jornada o eliminatoria marcara gol. Se retira del fútbol Aaron Ramsey, jugador de Arsenal y Juventus entre otros grandes clubes, a sus 35 años, un jugador que fue considerado como ‘maldito’: encontraron una relación entre sus goles y el fallecimiento de diferentes personalidades famosas.

Aaron James Ramsey, nacido en Caerphilly en 1990, ha anunciado su retirada definitiva de la competición después de casi dos décadas ligado al balón. El centrocampista galés, 86 veces internacional y autor de 21 goles con su selección, ha comunicado su decisión a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales en el que ha expresado su gratitud a todos los que formaron parte de su trayectoria. Una carrera brillante, repleta de títulos y momentos históricos para Gales, pero que también quedará para siempre asociada a una de las leyendas más curiosas del fútbol: un gol, una muerte.

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Tras una extensa carrera en Europa, donde pasó por clubes como Cardiff, Arsenal, Juventus, Nottingham Forest, Rangers y Niza, Ramsey probó fortuna en la liga mexicana con un clásico como el Pumas, donde finalizó su experiencia a los pocos meses tras la desaparición de su perro Halo. Desde entonces, desde finales de 2025, el galés estuvo buscando un proyecto que le permitiera alargar su carrera, con la vista puesta en una posible clasificación de Gales para el Mundial de 2026, una búsqueda sin éxito que le ha llevado a la retirada.

En su mensaje de despedida, Ramsey tuvo palabras especialmente emotivas para esa hinchada: «Han estado ahí en las buenas y en las malas, en los momentos de gloria y en los de desánimo, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No tengo palabras para agradecerles. Ha sido un honor representarlos».

Pero para muchos, lo más destacado de la carrera de Ramsey no son sus títulos o goles, sino la extraña relación que existía entre sus goles y el fallecimiento de algún famoso. Desde mayo de 2011, tras un gol suyo al Manchester United, momento en el que se anunció la muerte de Osama Bin Laden, sus tantos estuvieron acompañados de alguna triste noticia.

Con el paso de los meses y los años, la lista de fallecimientos de personalidades famosas que coincidieron en el tiempo con un tanto de Ramsey fue creciendo hasta resultar difícil de ignorar. De Steve Jobs a Muamar el Gadafi, pasando también por Whitney Houston, Chavela Vargas, Alan Rickman, Bebo Valdés, ‘Huracán’ Carter, Nicky Hayden, Paul Walker, Robin Williams, Keith Flint, Luke Perry o David Bowie, cada gol del galés era acompañado del fallecimiento de algún famoso, lo que parecía coincidencia se convirtió estadística y de ahí a meme.

El comunicado íntegro de Ramsey:

«No ha sido una decisión fácil de tomar. Tras pensarlo detenidamente, he decidido retirarme del fútbol.

En primer lugar, quiero empezar por Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella. No habría sido posible sin la increíble aportación de todos los entrenadores a las órdenes de los cuales he jugado y de todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras.

Al ‘muro rojo’. ¡Habéis estado ahí en las buenas y en las malas! Habéis estado ahí en los momentos de gloria y en los de desánimo, y habéis sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecéroslo lo suficiente. Lo hemos pasado todo juntos y ha sido un honor representaros. Diolch (gracias).

En segundo lugar, gracias a todos los clubes en los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a poder vivir mi sueño y jugar al más alto nivel.

Y un enorme agradecimiento a mi mujer, a mis hijos y a toda mi familia. Sin vosotros a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible».