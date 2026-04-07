El renovado Paseo Marítimo de Palma tendrá en el puerto otro privilegiado restaurante de estética náutica

El renovado Paseo Marítimo de Palma tendrá en el puerto otro privilegiado restaurante con pérgolas de madera y estética náutica inspirada en el llaüt tradicional, con 520,40 m² de terraza y 220 edificados.

Todo ello después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) haya seleccionado la propuesta presentada por la empresa Di Loreto Consulting. Esta propuesta es la más ventajosa para la explotación, en régimen de concesión administrativa, del bar-cafetería-restaurante Can Blanc situado en la dársena de Sant Magí.

El proyecto contempla la demolición de la edificación actual y la construcción de un nuevo restaurante, diseñado para integrarse en el renovado Paseo Marítimo de Palma.

La propuesta prevé una inversión de 2.029.580 euros, con un plazo de concesión de 16 años. La iniciativa supondrá una mejora significativa de este espacio del puerto de Palma, con un establecimiento más moderno, accesible y abierto al público, pensado para reforzar la oferta gastronómica y de ocio del frente marítimo.

El proyecto destaca también por su firme compromiso con la sostenibilidad. Incluye la instalación de 56 paneles fotovoltaicos que permitirán generar más energía de la que consumirá el establecimiento, así como sistemas de aerotermia de alta eficiencia, iluminación LED y medidas de ahorro de agua y gestión de residuos.

Además, la terraza se completará con vegetación mediterránea y zonas de sombra, contribuyendo a crear un espacio más agradable para los usuarios del puerto. También se prevén puntos de recarga y aparcamientos para bicicletas y patinetes eléctricos, fomentando la movilidad sostenible.

La adjudicación de este espacio se produce en pleno impulso de la APB al denominado Plan Maestro de Integración Puerto-Ciudad, una de las iniciativas estratégicas impulsadas por la APB para redefinir la relación entre el puerto y la ciudad en el puerto de Palma.

El proyecto, en líneas generales, plantea una transformación integral del recinto portuario, con el objetivo de mejorar su integración urbana, reforzar su eficiencia operativa y avanzar hacia un modelo más sostenible y abierto a la ciudadanía.

La iniciativa prevé reordenar aproximadamente 400.000 metros cuadrados del puerto, configurando nuevos espacios y usos que permitan compatibilizar la actividad portuaria con la apertura de áreas para uso ciudadano y la mejora de la conexión con el frente marítimo de Palma.