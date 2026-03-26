El Paseo Marítimo de Palma tendrá pasarela y un ascensor mirador para conectar con el barrio del Terreno

El remodelado Paseo Marítimo de Palma tendrá una pasarela y un ascensor que funcionarán como mirador para conectar con el barrio del Terreno. Se ubicarán en el punto más alejado de las viviendas de la zona para evitar molestias y se integrarán de forma respetuosa en el entorno.

Con esta actuación, el Ayuntamiento mejora de forma significativa la conexión entre el barrio de El Terreno y el Paseo Marítimo, resolviendo los desniveles existentes y garantizando la accesibilidad.

Por un lado, se actuará sobre la diferencia de altura entre la calle Patrimoni y el jardín de Sa Quarentena, que se solucionará mediante un sistema de rampas accesibles. Por otro lado, se abordará el desnivel entre la primera terraza del jardín y el Paseo Marítimo, que se resolverá con la instalación de un ascensor.

Para mejorar la accesibilidad del parque, se proyecta un recorrido mediante rampas desde la calle Patrimoni que facilitará la conexión tanto con el propio parque como con el edificio contiguo. Este itinerario integrará el muro de contención existente y generará un trazado más suave y accesible, adaptado al perfil natural del terreno, con una pendiente aproximada del 3% hasta alcanzar el punto central del jardín.

A partir de este punto, se habilitará un recorrido alternativo mediante una pasarela y un ascensor, que además funcionarán como mirador, ofreciendo vistas al frente litoral del núcleo antiguo de Palma.

El Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo diversas mejoras en el parque de Sa Quarentena con el objetivo de recuperar este espacio y devolverlo a la ciudadanía tras años de degradación.

En este sentido, el servicio de alumbrado público ha instalado farolas de estilo neoclásico y ha reforzado la iluminación de las zonas de juego, así como del mural, la cascada y el escudo de la entrada del parque, en el marco del programa Palma Brilla, con el objetivo de poner en valor su patrimonio.

Por su parte, Parques y Jardines ha habilitado diversas áreas de juegos infantiles distribuidas por el parque, además de incorporar nuevo mobiliario urbano, como papeleras, bancos de madera, fuentes de agua potable y vallado de seguridad en las zonas de juego.

Todas estas actuaciones, junto con el proyecto de conectividad ahora adjudicado, se han desarrollado de manera coordinada entre áreas, con el objetivo de garantizar la correcta integración de todos los elementos y evitar interferencias entre las distintas intervenciones.

Con el conjunto de actuaciones ya ejecutadas y este nuevo proyecto, se ha mejorado de forma definitiva la accesibilidad de toda la zona y se hace posible una conexión directa y accesible entre el barrio de El Terreno y el Paseo Marítimo a través de los jardines de Sa Quarentena.

La mejora de la conectividad entre la calle Patrimoni y el Paseo Marítimo, en la zona del parque de La Quarentena, la ejecutará la empresa Citanias Obras y Servicios SLE, por un importe total de 545.853 euros (IVA incluido).