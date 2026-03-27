El bus náutico del puerto de Palma tendrá tres líneas, costará 6 euros y contará con cuatro catamaranes. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha adjudicado su puesta en marcha a la UTE formada por TUI España Turismo y MallorcAventura.

El proyecto permitirá poner en marcha un nuevo sistema de transporte marítimo regular que conectará distintos puntos del puerto y ofrecerá una alternativa moderna, accesible y sostenible para desplazarse por la bahía de Palma, tanto para residentes y trabajadores del puerto como para visitantes.

El servicio se estructurará en tres líneas diferenciadas, diseñadas para responder a distintos tipos de usuarios. La primera conectará el dique del Oeste con la Escalera Real del muelle Lonja y estará destinada principalmente a los pasajeros de cruceros, con salidas cada 30 minutos en los días de escala.

La segunda funcionará como línea regular de servicio público, operativa todos los días del año entre los muelles de Poniente Norte, la terminal de Tránsito Local y la Escalera Real del muelle Lonja, dirigida especialmente a residentes y trabajadores del entorno portuario.

La tercera tendrá un carácter turístico y de conexión con las playas, enlazando el centro de Palma con Portitxol, Cala Estancia, Can Pastilla y s’Arenal. Por tanto, esta línea estará condicionada a la temporada turística.

En total, el servicio contará con seis estaciones distribuidas estratégicamente en la bahía, facilitando la intermodalidad con otros medios de transporte y la conexión con el centro histórico y las principales zonas costeras.

El servicio operará con cuatro catamaranes de última generación, con capacidad para más de un centenar de pasajeros cada uno. Las embarcaciones estarán equipadas con propulsión híbrida eléctrica y biodiésel, lo que permitirá realizar las maniobras dentro del puerto en modo 100 % eléctrico.

Además, tanto los barcos como las estaciones estarán diseñados con criterios de accesibilidad universal, incluyendo espacios para personas con movilidad reducida y zonas para bicicletas.

Tarifas de uso diario

El servicio contará con diferentes modalidades tarifarias. Durante este 2026, el billete sencillo de ida tendrá un precio de 6 euros, mientras que para los usuarios habituales el coste del trayecto se reducirá de forma considerable mediante bonos. Así, el bono de 20 viajes permitirá realizar cada trayecto por 1 euro, mientras que con el bono de 100 viajes el precio por trayecto se reducirá hasta los 50 céntimos.

Estas tarifas, establecidas por la APB en el pliego de condiciones de la concesión, buscan fomentar el uso habitual del bus náutico como transporte público, especialmente entre los trabajadores del puerto y los ciudadanos de Palma, reforzando su papel como alternativa real de movilidad.