Dos empresas pugnan por gestionar el nuevo servicio de Bus Náutico del puerto de Palma.

El turoperador alemán TUI y la UTE formada por Sercomisa (Trasmapi), ALSA y Barcos Azules son las empresas que optan a hacerse con el nuevo servicio de transporte público marítimo Bus Náutico de Palma.

La iniciativa de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) tiene como objetivo conectar diferentes puntos del puerto de Palma y ofrecer una alternativa de movilidad sostenible que contribuya a mejorar la accesibilidad, reducir el tráfico terrestre y reforzar la relación puerto-ciudad. El Bus Náutico Palma se enmarca en el Plan de Movilidad desarrollado por la APB en el marco de la remodelación del Paseo Marítimo.

Según ha informado este martes la APB a través de un comunicado, el proyecto contará con un mínimo de tres líneas y una flota inicial de al menos cuatro embarcaciones de bajas emisiones con capacidad para 100 pasajeros cada una.

Las paradas principales estarán situadas en la Estación Marítima núm. 6 del dique del Oeste, el muelle de Poniente, el muelle de Golondrinas, Portitxol y las escaleras reales del muelle Lonja.

Asimismo, este servicio de Bus Náutico funcionará todos los días desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche, ampliando su horario hasta la medianoche los fines de semana.

El Bus Nàutic Palma se integrará dentro de un plan de movilidad más amplio que busca transformar el espacio puerto-ciudad en un entorno más accesible y sostenible para peatones y ciclistas.

La APB explica que esta iniciativa supone, junto con la reciente puesta en marcha de una nueva línea circular de la EMT a lo largo del Paseo Marítimo, supone «un cambio de paradigma en la movilidad pública para esta arteria de la ciudad, cuya transformación fomenta la pacificación del tráfico y devuelve el espacio a los viandantes».