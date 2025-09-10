Un autobús recorrerá cada 10 minutos el Paseo Marítimo de Palma para paliar la falta de aparcamientos

Un autobús de la EMT recorrerá cada 10 minutos el Paseo Marítimo de Palma para paliar la falta de aparcamientos que está castigando restaurantes y comercios de esta privilegiada primera línea de la capital balear.

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado la puesta en marcha de la nueva línea L30, que conectará el aparcamiento disuasorio de Marivent con el Palacio de Congresos, y que complementará las frecuencias de la L1 que conecta puerto y aeropuerto, y que circula también por este mismo espacio.

El primer servicio de la nueva línea partirá a las 7:22 horas desde Marivent y a las 7:26 desde el Palau de Congressos, mientras que las últimas salidas se realizarán a las 21:02 y 21:06 horas, respectivamente.

La presentación de la ruta se ha llevado a cabo coincidiendo con el inicio de su funcionamiento, en un acto que ha contado con la participación de representantes de la Asociación de Vecinos de la zona, así como de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Passeig Marítim (ACOIPAM), y la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (A.P.E.A.M.).

Con esta iniciativa, el área de Movilidad da respuesta a las solicitudes de los comerciantes de la fachada marítima y del propio Palacio de Congresos, una zona estratégica donde el Ayuntamiento está impulsando el proyecto Palma Culture Innovation Bay.

En este sentido, el teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deduero, ha recordado el compromiso del equipo de gobierno de recuperar líneas que habían sido eliminadas y poner en marcha nuevos servicios.

El regidor ha explicado que «esta línea tiene como principal objetivo incentivar el uso del aparcamiento disuasorio de Marivent y ofrecer a los usuarios un servicio directo que recorre la fachada marítima, entra en el Moll Vell y finaliza en el Palacio de Congresos, donde además se instaló una nueva estación de BiciPalma».

Durante la presentación, Deudero también ha destacado que esta nueva línea «tiene como objetivo mejorar la conectividad y la movilidad en la fachada marítima, conectando mejor esta zona con el resto de la ciudad y dando respuesta a la actividad propia del Palacio de Congresos».

Por su parte, el presidente de ACOIPAM, Manuel Jiménez, ha señalado que «hoy es un día importante, ya que se cumple una demanda que venimos reclamando desde el inicio de las obras del Paseo Marítimo», y ha agradecido en este sentido al Ayuntamiento y a la EMT Palma «por su trabajo para que esta iniciativa sea ya una realidad».