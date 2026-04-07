Rajadón de Mourinho contra sus jugadores tras decir adiós a la liga portuguesa: «No comen fútbol»

El Benfica se despidió de sus aspiraciones al título liguero este lunes con un empate a uno ante el modesto Casa Pia, que actualmente ocupa puestos de descenso. El tropiezo de los lisboetas les mantiene a siete puntos del Oporto, líder de la clasificación y les hizo perder la segunda plaza; que ahora ocupa el Sporting de Portugal. Con sólo seis jornadas por delante, el Benfica dijo adiós de manera casi definitiva al título de la liga portuguesa. El inesperado tropiezo a domicilio desencadenó el enfado de José Mourinho, técnico del equipo, en rueda de prensa contra sus jugadores.

Cuestionado sobre si el Benfica había dejado escapar dos puntos en un encuentro en el que logró ponerse por delante, el entrenador de Setúbal fue un paso más allá. «Perdimos la última posibilidad que teníamos de luchar por el título y dejamos de depender de nosotros mismos para quedar segundos. No me gustó la primera parte. Durante el descanso hablamos sobre lo que teníamos que cambiar tácticamente, e intenté que entendieran, porque hay algunos jugadores que parece que no comen fútbol y olvidan la realidad», sentenció José Mourinho.

El Benfica cayó en el playoff de la Champions League ante el Real Madrid y en cuartos de final de Copa ante el Oporto, por lo que la competición doméstica es su único sustento en este tramo de la temporada. Su disputa ahora es con un Sporting al que persigue a dos puntos de distancia, aunque el equipo que disputa esta semana los cuartos de final de Champions cuenta con un partido pendiente. Alcanzar la segunda posición es de vital importancia para el Benfica, ya que es la última que da acceso a la máxima competición europea para la próxima temporada.

Mourinho ataca a sus jugadores y a los «factores externos»

José Mourinho también aludió a «factores externos» para explicar los resultados de la liga portuguesa. «Incluso no luchando por el título, hay muchos factores que influenciaron este campeonato y factores externos que tuvieron un impacto gigante en este y que seguirán teniendo», explicó The Special One. Sin embargo, Mourinho no se olvidó del papel de la plantilla del Benfica, de la que demandó un paso adelante para alcanzar los objetivos: «Hay perfiles de futbolistas que, independientemente de la cuenta bancaria y de los títulos tiene hambre. Y también otros futbolistas que se toman la vida a la ligera, y eso me entristece.»

El ex técnico de Oporto, Real Madrid e Inter, entre otros, volvió a incidir en la falta de hambre de los futbolistas del Benfica, un conjunto sobre el que se cierne la amenaza de perderse la próxima Champions y, con ella, la posibilidad de repetir grandes noches como la vivida ante el Real Madrid en la última jornada de la fase de liga. «Soy entrenador desde hace más de 20 años y no consigo modificar mi forma de ser. Después, hay jugadores que, repito, no son malos profesionales, pero les falta eso (más hambre). Sentí que ya no quería que algunos jugaran más», concluyó José Mourinho.