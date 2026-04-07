Pascal Wehrlein ha ampliado su ventaja en el Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA tras finalizar tercero en el E-Prix de Madrid disputado este sábado, mientras que su compañero Nico Müller se hizo con la octava posición para Porsche. El equipo cliente Cupra Kiro acabó cuarto con Dan Ticktum y noveno con Pepe Martí, mientras Jake Dennis fue séptimo para Andretti Formula E, con lo que han sido cinco los coches con sistema de propulsión Porsche que han terminado entre los diez primeros.

E-Prix de Madrid: Pascal Wehrlein amplía su ventaja como líder con un podio

Pascal Wehrlein ha ampliado su ventaja en el Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA tras finalizar tercero en el E-Prix de Madrid disputado este sábado, mientras que su compañero Nico Müller se hizo con la octava posición para Porsche. El equipo cliente Cupra Kiro acabó cuarto con Dan Ticktum y noveno con Pepe Martí, mientras Jake Dennis fue séptimo para Andretti Formula E, con lo que han sido cinco los coches con sistema de propulsión Porsche que han terminado entre los diez primeros.

En la segunda carrera con Pit Boost de la temporada, Wehrlein se mantuvo en el grupo de cabeza durante las 23 vueltas que duró el E-Prix en el circuito del Jarama, tras partir sexto. Al volante del eficiente Porsche 99X Electric, el excampeón del mundo logró arrebatarle el último puesto del podio a Ticktum a la salida de la última curva, tras haber sufrido daños en la parte trasera en una colisión anterior.

Este es el tercer podio de la temporada para Wehrlein, que ha puntuado en todas las carreras, y gracias a él amplía su ventaja en el campeonato de pilotos a 11 puntos. Müller consiguió puntuar por quinta vez e hizo la vuelta rápida, lo que ayudó a Porsche a mantener su liderato en las clasificaciones de equipos y constructores.

DP World se convierte en el nuevo patrocinador del equipo oficial Porsche

El equipo Porsche Fórmula E debutó en Madrid junto a su nuevo socio, DP World. Esta empresa, especializada en soluciones integrales para la cadena de suministro y con presencia mundial, respaldará a partir de ahora al equipo como socio logístico oficial. Con operaciones en seis continentes y una plantilla de más de 125.000 empleados, DP World combina una infraestructura global con experiencia local, creando vías fluidas para el comercio internacional.

Taycan Turbo GT “Fórmula E World Champion”

Porsche presentó un exclusivo Taycan Turbo GT con paquete Weissach durante el fin de semana. Este deportivo totalmente eléctrico, con el nombre “Fórmula E World Champion”, luce los colores característicos del equipo oficial Porsche. Desde la temporada 2024/2025, el tono Purple Sky simboliza especialmente la transferencia de tecnología «de la pista a la carretera», y viceversa.

Las mejoras en el lenguaje de diseño del equipo caracterizan a este Taycan one-off, que alcanza una potencia de hasta 1.034 CV (760 kW). Con el programa de personalización «Sonderwunsch», los clientes de Porsche también pueden crear vehículos únicos. Las posibilidades abarcan desde colores y materiales individuales hasta coches totalmente personalizados y hechos a medida.

Racing for Charity

Bajo el lema “Racing for Charity”, Porsche está haciendo una fuerte declaración social en la actual temporada de Fórmula E, apoyando a niños gravemente enfermos en todo el mundo. Por cada vuelta realizada por sus dos Porsche 99X Electric oficiales, el fabricante de vehículos deportivos de Stuttgart dona 400 euros a las organizaciones benéficas Kinderherzen retten e.V., Interplast Germany e.V. y la Fundación Ferry Porsche. Tras haber completado Pascal Wehrlein y Nico Müller el número máximo de vueltas en la sexta carrera de la temporada en Madrid, el importe de la donación asciende a 155.200 euros.

Florian Modlinger, Director de Competición del Equipo Oficial de Fórmula E: “Ha sido una carrera muy intensa. Tras la calificación, que no estuvo exenta de problemas por un fallo técnico en el coche de Pascal que hay que investigar a fondo, salimos desde la sexta posición. Nico no tuvo el agarre que esperaba y finalizó en la decimotercera plaza. No obstante, hemos sumado valiosos puntos para los tres campeonatos. También ha sido un buen resultado para Cupra Kiro en su prueba de casa. Teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, las gradas repletas y el gran apoyo del Gobierno de Madrid, ha sido un evento increíble. Estamos deseando volver a correr aquí. Ahora centramos nuestra atención en la doble carrera ante nuestro público en Berlín. La esperamos con muchas ganas”.

Pascal Wehrlein, piloto oficial de Porsche (nº 94): “¡Menuda carrera! Tras tres o cuatro vueltas pensé que todo se había acabado cuando Nyck de Vries me golpeó, dado que causó bastantes daños. El alerón trasero estaba inclinado hacia abajo y tocaba con el neumático. No sabía cómo respondería el coche, pero aun así estaba bien; solo tenía menos grip en la parte posterior. Teniendo en cuenta el ritmo que llevaban los demás en la parte final y los daños que tenía mi monoplaza, más o menos acepté el cuarto puesto. Pero seguí presionando para mantenerme lo más cerca posible de los tres primeros por si acaso pasaba algo y podía aprovecharlo. Y eso es exactamente lo que ocurrió en la última chicane. Normalmente, no soy de los que se emocionan mucho con un tercer puesto, pero dadas las circunstancias de hoy, estoy más que contento”.

Nico Müller, piloto oficial de Porsche (nº 51): “Ha sido una carrera llena de acción, como es habitual en la Fórmula E, y en este circuito ha habido mucha lucha, pero lo hemos conseguido. Que Pascal esté en el podio es muy positivo, y yo también he logrado subir hasta el octavo puesto y dar la vuelta rápida. Aun así, sentía que hoy podíamos haber logrado más. Creo que ambos coches deberíamos haber luchado por el podio, pero tuvimos un pequeño problema en la calificación y nos quedamos fuera de combate tras sentirnos muy fuertes en los entrenamientos. Ha sido un poco frustrante, porque creo que hoy teníamos la posibilidad de sumar más puntos”.

Próxima cita: rookie test con Güven y Weiss

El domingo por la mañana, los equipos de Fórmula E volverán a la pista para realizar el rookie test de jóvenes pilotos, una jornada de pruebas obligatoria. Estos pilotos novatos aún no han completado una temporada de Fórmula E y disponen de tiempo en pista con los monoplazas actuales para familiarizarse con las características de los coches y el campeonato. En los últimos años, esta prueba se ha celebrado en Berlín, pero esta temporada, la Fórmula E amplía su fin de semana de carrera en Madrid. Al igual que en el anterior rookie test, el piloto oficial turco Ayhancan Güven (27) y el piloto alemán Elia Weiss (16 años) pilotarán para el equipo Porsche Fórmula E.

La próxima prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA tendrá lugar los días 2 y 3 de mayo en Berlín, con la 7ª y 8ª carrera de la temporada.

Porsche en Fórmula E

Como actual campeón del mundo de constructores y equipos, Porsche disputa su séptima temporada de Fórmula E en 2025/2026. Además del equipo oficial Porsche Fórmula E, la escudería estadounidense Andretti Fórmula E compite con el eficiente Porsche 99X Electric de última generación, el GEN3 Evo. Un segundo equipo cliente de Porsche, Cupra Kiro, participa utilizando la tecnología del 99X de la generación anterior, el GEN3. En la Fórmula E, la marca obtiene información valiosa para sus deportivos de producción en serie.

Campeonato del Mundo de Fórmula E: clasificación tras la 6ª de las 17 carreras.

Clasificación de pilotos:

1.⁠ Pascal Wehrlein (ALE)⁠, 83 puntos – Porsche 99X Electric

2. Edoardo Mortara (SUI), 72 puntos – Mahindra M12Electro

3. Mitch Evans (GB), 65 puntos – Jaguar I-Type 7

6.⁠ ⁠Nico Müller (SUI), 50 puntos – Porsche 99X Electric

8. Jake Dennis (GB), 45 puntos – Porsche 99X Electric

10. Dan Ticktum (GB), 22 puntos – Porsche 99X Electric WCG3

12. Pepe Martí (ESP), 19 puntos – Porsche 99X Electric WCG3

19.⁠ ⁠Felipe Drugovich (BRA), 0 puntos – Porsche 99X Electric

Clasificación de equipos:

1. Porsche Fórmula E (ALE), 133 puntos

2. Jaguar TCS Racing (GB), 129 puntos

3. Mahindra Racing (IND), 84 puntos

7. Andretti Formula E (EE. UU.), 45 puntos

8. CUPRA KIRO (EE. UU.), 41 puntos

Clasificación de constructores:

1.⁠ ⁠Porsche, 170 puntos

2. Jaguar, 167 puntos

3. Stellantis, 93 puntos