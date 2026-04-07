El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado otra cortina de humo para intentar ocultar los escándalos que rodean y ha anunciado una reforma constitucional para asegurar la práctica del aborto en la carta magna. Una modificación, sin embargo, para la que no tiene mayoría. Así lo ha comunicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

La titular de Igualdad ha subrayado que es un «día importante para la democracia española». Concretamente, se producirá una modificación del artículo 43 de la Constitución. Ana Redondo ha subrayado que ese nuevo texto «ha sido validado por el Consejo de Estado con algunas modificaciones» y ha incidido en que «es completamente constitucional».

Desde que entre en vigor, según la ministra, ese texto incluirá que «los poderes públicos garantizarán el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva».

Redondo reconoce que este derecho ya existe «a nivel subjetivo», es decir, reconocido como tal para las mujeres, pero cree que «sí está en riesgo su ejercicio». Por tanto, considera necesario que se blinde para que «este derecho esté garantizado en todo el territorio español». Es decir, asegurar que las mujeres tengan acceso a ello en todas las comunidades.

Sin mayoría en el Parlamento

Para poder llevar a cabo esta reforma, necesitan una mayoría de tres quintas partes del Congreso y el Senado. Si no, se constituiría una comisión paritaria con representantes de ambas cámaras y, tras llegar a un texto acordado, dos tercios de la Cámara Baja y la mayoría absoluta de la Alta. Unas mayorías que ahora mismo no tienen en ninguna de las dos cámaras.

Sin embargo, Redondo ha aclarado que van a dialogar con las formaciones conservadoras para intentar lograr su aprobación: «Hablaremos con el PP». «Buscaremos el mayor consenso posible, tenemos que estar a la altura de las personas que representamos», ha ahondado.

«Es evidente que iniciamos la tramitación parlamentaria que se plantea compleja», ha admitido Redondo, para mostrar confianza en su propio Ejecutivo: «Hemos demostrado la capacidad de acuerdo».

«Lo importante es que el Consejo de Estado lo ha validado», ha recalcado. A ojos de la titular de Igualdad, «lo que está en riesgo es la interrupción voluntaria del embarazo en toda España». Ha expresado que cuando una mujer va a hacer efectiva esta acción a una clínica privada, se produce un «hostigamiento de grupos antiabortistas», mientras que en la pública hay «libertad absoluta y completa».

Caso mascarillas

Todo ello llega en el mismo día en el que se ha comenzado el juicio en el Tribunal Supremo del caso mascarillas en el que se investigan las presuntas mordidas en la concesión de contratos públicos para la compra de mascarillas durante los peores meses de la pandemia de Covid-19.

En el caso está siendo juzgado el que fuera ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, así como su ayudante Koldo García.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para el ex ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, 19 para García y 7 para el empresario Víctor de Aldama, y presunto conseguidor de la trama.

Desde el 27 de noviembre, Ábalos y Koldo se encuentran en prisión provisional, si bien ambos se declaran inocentes, asegurando en sus escritos de defensa que no cometieron ningún delito. Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, considera que los tres acusados «convinieron» aprovecharse del cargo del entonces ministro para «favorecer», «a cambio del correspondiente beneficio económico» de los tres, la contratación con la Administración «en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería» el empresario.