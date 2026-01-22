Teledeporte, radiografía de una metamorfosis en la televisión deportiva en España

Algo ha cambiado en Teledeporte. Algo o mucho. El canal temático deportivo de RTVE ha experimentado un cambio de tendencia, un cambio de fórmula que está empezando a dar sus frutos tanto en audiencia como en influencia.

A finales de la temporada pasada, el presidente de la corporación José Pablo López lanzó un mensaje para revitalizar un canal que vagaba por la TDT sin una personalidad propia y basada en un contenedor de derechos de retransmisiones que dependían de la importancia o no del evento y que necesitaba «una reformulación».

Desde el mes de septiembre, la dirección de TVE tenía como reto que el canal resucitase. El portavoz de deportes del PP, Vicente Azpitarte, en una comisión de RTVE en el senado llegó a calificarlo como «canal zombie», pero algo empezó a cambiar en el rumbo del canal.

La resurrección empezó con el histórico programa Estudio Estadio, reformulado en dos partes de resúmenes y debate, y que ocupa la franja a las 23 horas de la noche con las primeras imágenes de los partidos de La Liga, la Champions o la Copa ha empezado a cuajar como un referente en la audiencia.

Sin ir más lejos el programa posterior a la debacle del Real Madrid en Albacete que emitió La 1 se disparó al 2,8% de audiencia y 255.000 espectadores cifras que hacía mucho tiempo que no pisaba un canal que en el último trimestre del año, ha ido creciendo sin freno.

Aparte del remozado Estudio Estadio, el canal no ha parado de crecer en cuanto a contenidos y calidad. Por Navidad recuperó la tradición de los saltos de esquí del día de año nuevo, programó con éxito la Liga Futures de futbol alevín. Dos retransmisiones que fueron una pequeña traca de lo que el canal tenía previsto para el mes de enero.

Teledeporte crece con los derechos

La adquisición de los derechos del partido en abierto de la Liga después de una década y de un encuentro de la primera RFEF. Un guiño al fútbol modesto y según su nota de prensa a capitales de provincia no acostumbradas «a ver a sus equipos en televisión en abierto» y aprovechando unos derechos que no dejan un share competente para una gran cadena como antaño pero que pueden ser rentables para una pequeña TDT temática.

Según fuentes de ambas competiciones «han sabido aprovechar el momento, no ir a la puja directa y ofertar solo por la segunda vuelta y ver cómo les funcionan». De momento en su primer fin de semana optaron por el derbi Espanyol- Girona en laLiga y con el Castilla- Mérida en Primera federación.

El complemento a las competitivas audiencias del fútbol son los campeonatos de selecciones nacionales. Para estas semanas aparece una parrilla salpicada con el Europeo de Balonmano y de Waterpolo o la Eurocopa de Futbol Sala. A parte de mantener competiciones muy consolidadas en el canal como el Tour de Francia o la Vuelta a España. Además, se ha adquirido una competición de crecimiento en el baloncesto europeo como la Basketball Champions League. Y no parece, hasta el momento, que puedan desaparecer de la parrilla al agruparlas en franjas fija, las ligas nacionales de balonmano femenino, futbol sala, o una de las apuestas de la programación de LigaU22 de baloncesto.

En el horizonte cercano los Juegos Olímpicos de invierno, el Mundial de futbol que ofrecerá La 1 de TVE, y por la que Teledeporte podría jugar un papel más importante que en los últimos grandes eventos haciendo una cobertura complementaria viendo este gran seguimiento de los últimos meses. Nos mantendremos atentos a la pantalla.