Recuperan en las redes sociales y vuelve a hacerse viral un vídeo de hace dos años de Jorgelina Cardoso, mujer del futbolista Ángel Di María, explicando lo que supuso para ella y su familia el cambio de Madrid por Manchester tras su salida del equipo blanco para fichar por el United años atrás. «Manchester es lo peor. No me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija, raros… Van caminando y no sabes si te van a matar o qué. La comida es asquerosa, las mujeres de porcelana..», dice.