Qué equipos pasan a cuartos de final del EuroBasket 2025: así queda la clasificación

El EuroBasket 2025 no se detiene y ya nos hemos plantado en los cuartos de final del torneo. Esta competición entra en su recta final, ya que sólo queda apenas una semana para saber qué país será capaz de coronarse el próximo domingo 14 de septiembre en Riga. Allí, el campeón sucederá a España en el trono, ya que los de Sergio Scariolo llegaban defendiendo el título a esta cita, pero no consiguieron pasar de la fase de grupos.

La gran sorpresa en la fase de grupos del EuroBasket 2025 fue esa eliminación de la selección española de baloncesto masculino. Es cierto que la vigente campeona no daba esas sensaciones de poder revalidar el título después de la preparación que firmaron, pero se esperaba que pudiesen dar algo más de guerra hasta llegar a las rondas eliminatorias, pero no fue así y Sergio Scariolo se despide de La Familia de esta manera tan amarga.

Ahora serán los ocho países que quedan con vida en los cuartos de final del EuroBasket 2025 los que pelearán por colgarse el oro el próximo domingo 14 de septiembre. Y es que en los octavos de final también se produjeron algunas sorpresas, como las eliminaciones de Serbia y Francia. Entre el lunes 8 y el martes 9 los diferentes combinados pelearán en unos apasionantes cuartos de final por el billete para las semifinales.

Así quedaron los grupos del EuroBasket 2025

La fase de grupos del EuroBasket 2025 fue emocionante y los aficionados que han ido siguiendo el torneo han disfrutado con bastantes partidazos y muchas sorpresas. Los cuadros se jugaron en diferentes países, que fueron Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. Hasta la última jornada hubo bastantes dudas sobre quiénes pasarían a la ronda final y, por desgracia, España no fue capaz de ganar a Grecia en la última fecha, por lo que la vigente campeona, se despidió el torneo. De hecho, en la fase de grupos Turquía y Alemania fueron las únicas en conseguir pleno de victorias.

Grupo A

Turquía. 5 victorias. 10 puntos. Serbia. 4 victorias. 9 puntos. Letonia. 3 Victorias. 8 puntos. Portugal. 2 victorias. 7 puntos. Estonia. 1 victoria. 6 puntos. República Checa. 0 victorias. 5 puntos.

Grupo B

Alemania. 5 victorias. 10 puntos. Lituania. 4 victorias. 9 puntos. Finlandia. 3 victorias. 8 puntos. Suecia. 1 victoria. 6 puntos. Montenegro. 1 victoria. 6 puntos. Gran Bretaña. 1 victoria. 6 puntos.

Grupo C

Grecia. 4 victorias. 9 puntos. Italia. 4 victorias. 9 puntos. Bosnia y Herzegovina. 3 victorias. 8 puntos. Georgia. 2 victorias. 7 puntos. España. 2 victorias. 7 puntos. Chipre. 0 victorias. 5 puntos.

Grupo D

Francia. 4 victorias. 9 puntos. Polonia. 3 victorias. 8 puntos. Eslovenia. 3 victorias. 8 puntos. Israel. 3 victorias. 8 puntos. Bélgica. 2 victorias. 7 puntos. Islandia. 0 victorias. 5 puntos.

Así quedaron los octavos del EuroBasket 2025

Las posiciones finales en la fase de grupos de las 16 selecciones clasificadas marcaron el cuadro final de este EuroBasket 2025. Los cruces dejaron duelos apasionantes a priori y después de disputarse no han dejado indiferente a nadie. Por ahora, ya sólo quedan ocho equipos vivos en este torneo después de unos apasionantes octavos de final y ahora son ellos los únicos que pueden pelear por coronarse el próximo domingo 14 de septiembre en la gran final.

Turquía 85–79 Suecia. Sábado 6 de septiembre a las 11:00 horas.

85–79 Suecia. Sábado 6 de septiembre a las 11:00 horas. Alemania 85–58 Portugal. Sábado 6 de septiembre a las 14:15 horas.

85–58 Portugal. Sábado 6 de septiembre a las 14:15 horas. Lituania 88–79 Letonia. Sábado 6 de septiembre a las 17:30 horas.

88–79 Letonia. Sábado 6 de septiembre a las 17:30 horas. Serbia 86–92 Finlandia . Sábado 6 de septiembre a las 20:45 horas.

. Sábado 6 de septiembre a las 20:45 horas. Grecia 84–79 Israel. Domingo 7 de septiembre a las 20:45 horas.

84–79 Israel. Domingo 7 de septiembre a las 20:45 horas. Polonia 80–72 Bosnia. Domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas.

80–72 Bosnia. Domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas. Italia 77–84 Eslovenia . Domingo 7 de septiembre a las 17:30 horas.

. Domingo 7 de septiembre a las 17:30 horas. Francia 70–80 Georgia. Domingo 7 de septiembre a las 14:15 horas.

Resto del cuadro del EuroBasket 2025

Los octavos de final del EuroBasket 2025 también tuvieron mucha emoción, ya que se han producido varias sorpresas. Francia y Serbia, dos candidatas a llevarse el trofeo y suceder a España en el trono, cayeron eliminadas. Por su parte, Alemania y Turquía siguen sin saber lo que es perder en esta competición que ya se está disputando íntegramente en Riga, Letonia. De hecho, la anfitriona en esta fase final ha quedado eliminada.

Cuartos de final

Turquía – Polonia. Martes 9 de septiembre a las 16:00 horas.

Grecia – Lituania. Martes 9 de septiembre a las 20:00 horas.

Alemania – Eslovenia. Miércoles 10 de septiembre a las 20:00 horas.

Georgia – Finlandia. Miércoles 10 de septiembre a las 16:00 horas.

Semifinales

Turquía o Polonia contra Grecia o Lituania. Viernes 12 de septiembre.

Alemania o Eslovenia contra Georgia o Finlandia. Viernes 12 de septiembre.

Tercer y cuarto puesto y final