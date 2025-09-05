El porcentaje de tiros libres que delata a una España prisionera de sus propios errores

Inexperiencia, mala suerte, falta de físico… España cayó eliminada en la fase de grupos del Eurobasket 2025 por todos estos décifit, pero también por una simple razón, y es que si de 110 tiros libres que tienes en cinco partidos sólo anotas 66 son 44 puntos que se han ido al limbo. 7 con Georgia (6/13), 3 con Bosnia y Herzegovina (13/16), 9 con Chipre y con Italia (13/22) y 16 con Grecia (21/37). 60% en total en un campeonato es insuficiente y elimina países.

Errores de infantiles que han convertido en prisionera de sí misma a España. Es doloroso el dato, pero si hubiera tenido el mismo acierto que Grecia desde la pintura (12/19), ahora mismo sería equipo de octavos de final. Eso ya es baloncesto ficción, ahora lo único que cuenta es que la selección se vuelve a casa mostrando una imagen sólida en su adiós, aunque señalada por sus propios pecados.

En los momentos importantes del torneo, las manos temblaron y los balones se fueron al hierro. Concretamente, contra Grecia, cuando hasta dos adolescentes y sobre todo Mario Saint-Supéry penetraban hasta el aro inventándose canastas más típicas de un base como Stephen Curry, dos veteranos como Juancho Hernangómez y Xabi López-Arostegui lo tiraron todo por la borda fallando 5 de 6 intentos. Con eso España habría ganado a la selección de Giannis Antetokounmpo (86-90).

Uno de los grandes señalados de lo ocurrido en el Spyros Kyprianou de Limasol, Juancho, entonó el mea culpa al ser preguntado por esta debilidad desde los 4 metros: «He cometido muchos errores. Esta es la cara dura del deporte. Asumo la culpa de lo que ha pasado en este campeonato. No he estado a la altura. Es un fracaso. Los errores del final. Tengo que meter algún puto tiro libre. Así es el deporte y su cara amarga. Ha faltado un poco de todo, no sólo hoy. El baloncesto es bastante justo. No lo hemos preparado bien. No hemos estado».

Los tiros libres y la autocrítica de España

Al menos, fue capaz de hacer autocrítica, porque resultaba incomprensible ver partido tras partido el descenso de nivel de un jugador referencia en el Panathinaikos. Pero no sólo falló Juancho (0/3), también Willy, con una cifra igual de sonrojante (2/6). Las críticas a los hermanos, feroces, pero desde el propio análisis del baloncesto lo único incomprensible es comparar la actuación en este Eurobasket con la del oro de 2022 en la que se proclamaron MVP de la final y del torneo respectivamente.

Un hito histórico que emborrona esta participación bochornosa que queda para el recuerdo como la peor participación de España en un Eurobasket. Justo en la despedida de Sergio Scariolo… La selección afronta ahora un proceso de regeneración alentador, pero que no será próspero si con el nuevo seleccionador no se corrigen los problemas de presión y nerviosismo en situaciones límite como la que vivió anoche La Familia en Chipre.