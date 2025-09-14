Jan Oblak jugará en Anfield su partido 500 con el Atlético

Jan Oblak escribirá el miércoles en Anfield Road otra página gloriosa en su carrera en el Atlético de Madrid. El portero esloveno disputará, salvo sorpresa, su partido número 500, convirtiéndose así en el tercer jugador en la historia del club en alcanzar el medio millar de encuentros tras su compañero Koke, que lleva 687, y el extremeño Adelardo, que alcanzó 553. Es, por supuesto, y con una enorme diferencia, el extranjero con más encuentros y está ya a 16 de distancia del cuarto en la clasificación, Tomás Reñones, que sumó 483.

Los 500 partidos le llegan además a Oblak en un escenario muy especial, ya en Anfiel Road, en marzo de 2020, apenas días antes del confinamiento mundial a causa del coronavirus, completó una de sus mejores actuaciones con la camiseta del Atlético ante el Liverpool de Jurgen Klopp, en una noche histórica que acabó con triunfo rojiblanco. Sin duda el miércoles volverá a encontrarse ante un choque de la máxima exigencia, por lo que deberá dar de nuevo una buena versión. El esloveno llega tras haber dejado ante el Villarreal la portería a cero por primera vez esta temporada.

Jan Oblak ha encajado 421 goles en los 499 partidos que ha disputado con el Atlético de Madrid, club al que llegó en la temporada 14-15. El esloveno, que ha ganado seis veces el Trofeo Zamora, único portero en la historia de la Liga en conseguirlo, cumplirá 33 años el próximo mes de enero y tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que con toda seguridad superará en la segunda posición del ranking a Adelardo y puede incluir pelear el primer puesto del podio con Koke si éste no renueva a final de temporada, aunque la ventaja de su compañero es bastante significativa y a Oblak no le bastaría con los dos años que le quedan para aventajarle.

Los 499 partidos de Oblak