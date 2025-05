Oblak, primer portero de la Liga en ganar seis Zamora

Jan Oblak va a hacer historia este fin de semana. El esloveno se convertirá el domingo en el primer portero de la Liga en ganar en seis ocasiones el Trofeo Zamora. Además, lo hará sin la necesidad de tener que jugar, ya que todo hace indicar que Simeone optará por el argentino Musso en el partido ante el Girona en el que el Atlético no se juega absolutamente nada.

Con cinco goles de ventaja sobre Courtois, Oblak arranca la jornada con una ventaja prácticamente definitiva, pero no va a necesitar defenderla para levantar su sexto Zamora. El esloveno descansará por segunda vez en la temporada en Liga, ya que no jugó por lesión el partido ante el Athletic en San Mamés. De hecho, en Montilivi será suplente a causa de unas molestias que le han mantenido en el gimnasio durante gran parte de la semana, ya que el Cholo no quiere arriesgar de cara al próximo Mundial de clubes.

Con 30 goles encajados en 36 partidos, una media de 0,83, Oblak ha aventajado a Courtois, al que le han hecho mucho daño los cuatro goles recibidos en Montjuic, y que presenta un promedio de 0,97. Curiosamente el tercero en disputa ha sido David Soria, meta del Getafe, que ha encajado un gol por partido (37 en 37). El esloveno dejará en el recuerdo a dos ex-porteros del Barcelona, Víctor Valdés y el mítico Antonio Ramallets, el gato con alas, que fue titular de la selección española en el Mundial 50 de Brasil. Los dos dejaron el liston en cinco Zamora ganados.

Jan Oblak es el jugador extranjero con más partidos en la historia del Atlético de Madrid, con un total de 492. Ocupa el tercer lugar en el podio tras su compañero Koke, que suma 680, y el legendario Adelardo, que se quedó en 553. En esos 492 encuentros ha encajado 412 goles, mientras que se ha mantenido imbatido en 224, lo que le otorga un increíble promedio de un 45,5% con la portería a cero. Debutó en El Pireo ante el Olympiakos, en una noche en la que no tuvo una buena actuación. Tiene contrato hasta junio de 2028 y su ficha es la más alta de la plantilla: 20 millones de euros brutos por temporada.