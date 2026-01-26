España perdona la goleada a Bielorrusia pero toca los cuartos del Europeo de fútbol sala

Dos partidos, dos victorias y el pase a cuartos ya garantizado. La selección española de fútbol sala sigue con buen camino el Europeo y este lunes derrotó a Bielorrusia en un partido más ajustado en el resultado (2-0) que lo que de verdad se vio en el terreno de juego, con una España muy superior. Con este triunfo, el equipo de Jesús Velasco pasa a la siguiente ronda de forma virtual (una serie de resultados improbables le quitaría ese pase) y jugará ante Bélgica el próximo jueves para lograr la primera plaza del grupo.

Cómodo triunfo de una España muy superior a Bielorrusia, que durante muchos minutos se mantuvo en el partido por el resultado, pero sólo por eso, porque la superioridad de España fue muy grande. La inmensa mayoría de las ocasiones llegaron de la selección española, que ganó a Eslovenia -los anfitriones- en el primer partido y ahora lo hacen con Bielorrusia.

Abrió Mellado el marcador tras una buena definición con la que aprovechó un buen robo de España en el centro del campo por parte de Antonio Pérez. Eso fue en el minuto 6 y después la selección española tuvo varias ocasiones para aumentar el resultado, la más clara una volea de Rivillos que casi Bielorrusia se mete en propia (la salvó en la misma línea de gol). Con 1-0 se fue el partido al descanso, pero sabedores de que esto se ganaría sí o sí.

Nada más comenzar la segunda parte Novoa, quedándose en un cara a cara con el portero bielorruso, no falló y fue el que puso el 2-0para dar ya tranquilidad a la victoria española. Y ahí realmente se acabó el partido. Unos y otros sabían lo que había. Eso sí, España perdonó muchísimo, alcanzaría casi el 90% de la posesión y pudo irse de goleada, pero no estuvo acertada en todas las ocasiones. Cortés, con una ‘picadita’ preciosa, fue el que más cerca estuvo estrellándose con el larguero.

Triunfo muy cómodo de España sobre Bielorrusia en este Europeo de fútbol sala que le hace estar ya virtualmente en cuartos de final, a la espera del tercer y último encuentro de la fase de grupos (ante Bélgica) y también a la espera de cuál será el rival en esos cuartos desde donde de verdad empieza la competición, con encuentros a vida o muerte.