España-Grecia: último tren a octavos

España quiere comprar el billete del último tren que zarpa desde Limasol (Chipre) hasta Riga (Letonia) y que tiene como destino los octavos de final del Eurobasket 2025. Para adquirirlo, hay dos escenarios y al menos uno de ellos debe producirse sí o sí. El primero no depende de él y es que Georgia gane a Bosnia y Herzegovina en el partido de las 14:00 horas de este jueves en el Spyros Kyprianou. Si esto no pasa, la selección española deberá vencer a la Grecia de Giannis Antetokounmpo. Casi nada.

Además, la gran estrella y líder de los helenos llega preparado y al 100% tras descansar en el encuentro anterior, uno de los motivos de que Bosnia dinamitase el grupo C ganando a Grecia contra todo pronóstico. Ese resultado (77-80) dejó a España en una situación límite y lo notó. La selección salió nerviosa al parqué de Limasol y se encontró lo que menos esperaba: una empanada aún más grande de Italia.

Los de Gianmarco Pozzecco se pasaron siete minutos sin anotar, pero España no supo defender ni agrandar un 13-0 y eso, aunque sea en un partido de fase de grupos, se paga en un Eurobasket. Italia acabó ganando (63-67) y metiendo a la selección en un aprieto real. Tal es el lío que ahora depende de Georgia o si no tendrá que ganar a una de las favoritas al título, que ha reservado al ganador del anillo de la NBA en 2020 para la última batalla en Chipre.

Antetokounmpo retará a una selección que aunque sabe lo que es ganar a Grecia –lo hizo el año pasado en los Juegos Olímpicos de 2024– es radicalmente distinta a la de París. Sin Rudy Fernández, Sergio Llull, Usman Garuba, Lorenzo Brown, Álex Abrines ni Alberto Díaz, Scariolo tratará de inculcar en menos de 48 horas a los nuevos la fórmula para derrotar a la selección griega. ¿La ventaja? Que ya está clasificada a octavos y elaborar cábalas para descifrar es una quimera viendo que el grupo D está aún más agitado todavía.

Antes del inicio de la última jornada, Grecia es líder e Italia segunda, ambas con tres victorias y una derrota, mientras que España es tercera (2-2) en un triple empate con Georgia (4ª) y Bosnia (5ª). Pero estas posiciones se moverán rápidamente en cuanto se resuelva el duelo entre los georgianos y los balcánicos y posteriormente cuando los transalpinos superen el trámite con Chipre.

España no hace cábalas

España puede empezar su partido con Grecia clasificada y fuera de las cuatro primeras posiciones, pero en ningún caso eliminada. Por lo tanto, los de Scariolo dependen reamente de sí mismos para colarse entre los 16 mejores del torneo, una exigencia para una tetracampeona del mundo independientemente del grupo de 12 jugadores del que posea en este momento.

Entra en la labor del italiano devolver los minutos ahorrados a sus mejores hombres, Santi Aldama, el mejor ante Italia, y los hermanos Hernangómez, pese a su bochornosa actuación del martes, y convencer a los suyos de que si se defiende igual que en el cuarto encuentro y se mejora exponencialmente el acierto ganar a Grecia es posible. ¿Es mucho pedir a esta selección? Puede que sí, pero es el mínimo exigible a un equipo que busca meterse en octavos y, aunque desde dentro no se diga, cotas más altas en el Eurobasket.

Posible quinteto de la selección

Sergio de Larrea, Santi Yusta, Joel Parra, Santi Aldama y Willy Hernangómez.

Lista de Grecia

Kostas Papanikolaou (Olympiacos)

Kostas Sloukas (Panahtinaikos)

Giannoulis Larentzakis (Olympiacos)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Dinos Mitoglou (Panahtinaikos)

Panagiotis Kalaitzakis (Panahtinaikos)

Dimitris Katsivelis (AEK)

Kostas Antetokounmpo (Olympiacos)

Vasilis Toliopoulos (Panahtinaikos)

Tyler Dorsey (Olympiacos)

Thanasis Antetokounmpo (Sin equipo)

Alexandros Samodurov (Panahtinaikos)

Seleccionador: Vassilis Spanoulis

Mejor resultado en un Eurobasket

Después del España-Italia de hace dos días, este jueves tenemos un nuevo clásico del baloncesto europeo. Por un lado, la selección española ha ganado cuatro oros en el Eurobasket (2009, 2011, 2015 y 2022), mientras que Grecia es bicampeona (1987 y 2005), atesora una plata (1989) y dos bronces (1949 y 2009). La de 2025 es su vigésimo novena participación en el torneo.