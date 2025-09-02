España peca de novata: pierde contra Italia y se complica el pase a octavos
Derrota de la selección española, que arrancó el primer cuarto ganando 15-0
Santi Aldama lideró y Willy Hernangómez desapareció
Sergio de Larrea, la mejor noticia junto al canario
Así te hemos contado la derrota
España tuvo errores de novata que no se perdonan en una cita como un Eurobasket 2025 e Italia no hizo una excepción (63-67). La selección española falló en básicos y la italiana le castigó en los momentos importantes. Santi Aldama logró empatar a dos minutos del final, pero una catarata de pérdidas, tiros sin acierto y una antideportiva inadmisible de Joel Parra provocó que los de Gianmarco Pozzecco se adelantasen para obligar a La Familia a un todo o nada contra Grecia el próximo jueves en el Spyros Kyprianou de Limasol (20:30 horas).
Un encuentro que empezó ganando de 15 en el primer cuarto con Italia sin anotar en los siete minutos lo acabó perdiendo tirando a la basura esa ventaja con un desplome de sus porcentajes (10 de 38 en triples, 13 de 22 en tiros libres) y perdiendo todo el brillo en el aro. Sólo Aldama (19 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias) sostuvo a en ataque España en el último cuarto y aunque se defendió bien durante los 40 minutos los fallos ofensivos aniquilaron a la selección.
Sin un Simone Fontecchio excelso (8-9-1), España sufrió las embestidas de Diouf, Ricci y Niang porque Willy Hernangómez (un sólo punto y tres capturas) no pudo hacerles frente. Tampoco Jaime Pradilla, con más minutos que su capitán. Juancho venía tocado e hizo incomparecencia (0 de 4 en triples) y Sergio de Larrea se destapó como el base del futuro de la selección con su mejor actuación con la absoluta (15-7-1).
España se levantaba este martes por la mañana con la comodidad de haberse asegurado dos victorias contra Bosnia y Herzegovina y Chipre, pero todo saltaba por los aires cuando alrededor de las 16:00 horas el combinado balcánico se imponía a Grecia, sin Giannis Antetokounmpo, contra todo pronóstico y complicaba todavía más la misión de los de Scariolo. La derrota, lo hace más difícil aún.
España arrolla a Italia de inicio
El italiano volvió a su plan básico con De Larrea, Santi Yusta, Parra, Aldama y Willy. Quien iba a comenzar defendiendo al coloso Fontecchio era el alero del Barcelona, pero el que arrancó como un gigante fue el bueno de Larry con dos triples de tres intentados para callar muchas bocas. Italia cortocircuitó en el primer cuarto, no anotó en siete minutos y medio y España lo aprovechó con parcial de 15-0.
Y podrían haber sido más si alguno de los tiros abiertos de, Parra, Aldama o Juancho hubieran entrado. La respuesta de Italia fue sonora, pero un triplazo de Darío Brizuela en la penúltima jugada impidió un acercamiento mayor que sí se produjo en el inicio del segundo cuarto. Ricci anotó de tres, Hernangómez perdió un balón tonto y Niang machacó para el 18-15.
El técnico italiano contraatacó metiendo a Josep Puerto y el capitán del Valencia Basket entró con dos triples seguidos que devolvían cierta tranquilidad a España y obligaban a la aparición de la estrella de Italia. Fontecchio anotaba su primeros puntos desde el perímetro y el aro escupió dos que iban para dentro de Josep y Juancho. Mario Saint-Supéry tuvo sus minutos en la primera parte, pero Scariolo aprovechó rápidamente el buen momento de De Larrea y este se embolsaba su tercer triple antes del descanso.
El italiano combinó a Aldama con Pradilla y España agotó la primera parte por delante de Italia (36-30) pese a ceder el segundo cuarto. El arranque de segunda mitad de la selección fue igual de enérgico y vació de faltas a su rival en poco más de dos minutos. Una situación de ventaja que llegó tras el cuarto triple de De Larrea, el más espectacular de todos por la complejidad de saltar desde el perímetro, tirar suspendido en el aire y caer dentro. Se revisó, pero los tres puntos eran para La Familia.
La selección, nula en ataque
Italia se recompuso con un parcial de 1-7, secó la anotación española y encontró su fortaleza en Niang y Diouf. Faltaba claridad de España sobre todo en la pintura y Scariolo pidió buscar más el aro y faltas, pero no tenía ni a Willy ni Yankuba Sima en pista. Gabriele Procida, fichaje del Real Madrid, debutaba y empataba con triple en su primer tiro del torneo y Thompson ponía al equipo transalpino por primera vez por delante en el encuentro al final del tercer cuarto (47-49).
La selección siguió defendiéndose del bombardeo italiano y poco a poco fue encontrando de nuevo la chispa arriba gracias a Mario y Aldama. Mientras, Italia se quedaba sin su principal referente tanto en defensa como en ataque, Niang, que se lesionaba del tobillo al capturar su décimo rebote y abrochar un doble-doble. Era lo último que iba a hacer en el partido. Ojalá no en el Eurobasket.
El segundo en caer era Melli. Aldama forzaba su quinta agotando la posesión y España volvía a acercarse después de que Italia cogiera y no soltara una máxima de +5. Tras robo, el canario anotaba un triple que ponía de nuevo el empate con dos minutos por delante (62-62). Scariolo perdía a Brizuela y Marco Spissu daba ventaja a los suyos a falta de medio minuto, por lo que el italiano lo paraba.
Parra se lo carga todo
Se la iba a jugar con De Larrea, Puerto, Parra, Aldama y Willy, pero entre Hernangómez tirando y fallando desde lejos y sobre todo una antideportiva incomprensible viniendo de un jugador de la experiencia de Joel dejaban a España muy tocada. La falta se revisó y los árbitros no cambiaron nada. Scariolo fulminaba a Parra y metía a Mario para defender. Se tardó seis segundos en cometer falta y ahí se agotaron todas las posibilidades. Errores de novato que no se pueden repetir ante Grecia para seguir con vida en el Eurobasket.