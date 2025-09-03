España – Grecia: hora, canal TV y dónde ver online en directo el partido del EuroBasket 2025

La selección española de baloncesto masculino afronta el último partido de la fase de grupos del EuroBasket 2025 como una auténtica final. Los de Sergio Scariolo se miden a Grecia en la jornada 5 del cuadro C en un choque que será decisivo para el futuro de los nuestros en este torneo que se está celebrando en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. La Familia arrancó su participación perdiendo frente a Georgia por 83-69, aunque consiguieron darle la vuelta a la situación ganando a Bosnia y Chipre por 88-67 y 91-47 respectivamente. En la cuarta fecha cayeron contra Italia por 63–67, así que los españoles se han quedado contra las cuerdas. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo.

Hay que recordar que España está defendiendo el trono en este EuroBasket 2025, ya que consiguieron ganar la competición el pasado 2022 en Berlín. Los de Sergio Scariolo no están entre los favoritos y, de hecho, están contra las cuerdas. La Familia fue a parar al grupo C, donde ha ganado a Bosnia y Herzegovina y Chipre, mientras que ha caído con Georgia e Italia. Veremos qué sucede ahora con Grecia.

A qué hora juega España en el EuroBasket 2025

La organización del EuroBasket 2025 ha programado este apasionante España – Grecia de baloncesto que corresponde a la jornada 5 del grupo C del campeonato para este jueves 4 de septiembre. El horario escogido para este encuentro es el de las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa del choque para que comience puntualmente el duelo entre españoles y helenos en tierras chipriotas.

Dónde ver el partido de España contra Grecia del EuroBasket 2025

RTVE fue el medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes choques de la selección española de baloncesto masculino en el EuroBasket 2025. Este España – Grecia de la jornada 5 del grupo C se podrá ver por televisión en directo a través de La1 o Teledeporte, por lo que todos los seguidores de La Familia de Sergio Scariolo podrán verlo en abierto y gratis mediante el ente público.

Por otro lado, todos los aficionados que siguen incondicionalmente a la selección española de baloncesto masculino podrán ver en directo en streaming y en vivo online el España – Grecia de la jornada 5 del grupo C del EuroBasket 2025 mediante la aplicación RTVE Play. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tiene su página web para acceder con un ordenador. La plataforma Courtside 1891, que es propiedad de la FIBA y de pago, ofrecerá íntegramente todo el campeonato.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que suceda en el EuroBasket 2025 cada día, donde prestaremos especial atención a la selección española de baloncesto masculino. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del España – Grecia correspondiente a la jornada 5 del grupo C. Cuando suene la bocina publicaremos la crónicas y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en tierras chipriotas.

Dónde escuchar por radio el España – Grecia del EuroBasket 2025

Todos aquellos aficionados a la selección española de baloncesto masculino que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online el España – Grecia de la jornada 5 del grupo C del EuroBasket 2025 podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Cope, Onda Cero o RNE conectarán con Chipre para contar todo lo que suceda en esta final anticipada de los de Sergio Scariolo.

Qué jugadores juegan el EuroBasket 2025 con la selección española de baloncesto

La convocatoria de Sergio Scariolo ha sido la última que ha confeccionado el seleccionador nacional, ya que dejará la selección española de baloncesto masculino cuando finalice su participación en el Eurobasket 2025. El italiano, después de cosechar éxitos, dejará La Familia para emprender una nueva aventura en los banquillos, fichando por el Real Madrid. En esta lista de convocados hay bastantes jugadores del Valencia Basket.

Josep Puerto. Valencia Basket.

Sergio de Larrea. Valencia Basket.

Jaime Pradilla. Valencia Basket.

Mario Saint-Supéry. Gonzaga Bulldogs.

Xabi López-Arostegui.Valencia Basket.

Santi Aldama. Memphis Grizzlies.

Darío Brizuela. FC Barcelona.

Willy Hernangómez. FC Barcelona.

Santi Yusta. Casademont Zaragoza.

Juancho Hernangómez. Panathinaikos.

Joel Parra. FC Barcelona.

Yankuba Sima. Valencia Basket.

Calendario de España en el Eurobasket 2025

España cayó en el grupo C del Eurobasket 2025, cuadro que se está desarrollando en Chipre. La selección española de baloncesto 2025 dirigida por Sergio Scariolo comenzó perdiendo ante Georgia y se levantaron con triunfos frente a Bosnia y chipriotas, pero otra vez volvieron a caer frente a Italia. Ante Grecia se decidirá si pasan a octavos de final del torneo o no y para ello deben acabar entre los cuatro primeros.