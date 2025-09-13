¿Cuándo es la final del EuroBasket 2025 y qué equipos juegan?

El EuroBasket 2025 llega a sus últimos días de competición y serán Alemania y Turquía los que peleen por colgarse el oro el próximo domingo en Riga. Este 14 de septiembre está marcado en el calendario para todos los amantes de este deporte, que tienen ganas de ver este auténtico partidazo en el que sólo puede quedar uno y suceder a España en el trono, ya que hay que recordar que los pupilos de Sergio Scariolo estaban defendiendo el título tras haberlo conquistado en 2022 en Berlín.

Eso sí, la selección española de baloncesto no firmó un buen EuroBasket 2025, ya que cayó eliminada en la fase de grupos. Muchos comenzaban a creer que eso podría pasar después de los pobres resultados durante la preparación para el torneo. Esta decepción toma un sabor más amargo ya que se trataba de la despedida de un Sergio Scariolo que después de brillar con La Familia, deja el combinado de España para emprender una nueva aventura en los banquillos, que será entrenando al Real Madrid.

Una vez terminó la fase de grupos llegaron los octavos de final, donde se produjeron varias sorpresas como las eliminaciones de Francia o Serbia. A principio de semana se disputaron los cuartos de final y sólo avanzaron cuatro selecciones a unas semifinales que también fueron frenéticas. De ahí salieron los dos países, Alemania y Turquía, como los dos grandes finalistas que podrán pelear por el oro en Riga este domingo.

Así quedaron los grupos del EuroBasket 2025

Volviendo al inicio del EuroBasket 2025, la fase de grupos tuvo de todos. Los aficionados a este deporte pudieron disfrutar de auténticos partidazos en los cuatro cuadros, que se disputaron en cuatro ubicaciones diferentes: Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. La emoción estuvo al rojo vivo hasta el último momento, ya que todo se decidió en la última jornada. Fue ahí donde la selección española de baloncesto cayó ante Grecia y se tenía que volver a España antes de tiempo. Cabe destacar que Alemania y Turquía fueron los únicos países con pleno de victorias.

Grupo A

Turquía. 5 victorias. 10 puntos. Serbia. 4 victorias. 9 puntos. Letonia. 3 Victorias. 8 puntos. Portugal. 2 victorias. 7 puntos. Estonia. 1 victoria. 6 puntos. República Checa. 0 victorias. 5 puntos.

Grupo B

Alemania. 5 victorias. 10 puntos. Lituania. 4 victorias. 9 puntos. Finlandia. 3 victorias. 8 puntos. Suecia. 1 victoria. 6 puntos. Montenegro. 1 victoria. 6 puntos. Gran Bretaña. 1 victoria. 6 puntos.

Grupo C

Grecia. 4 victorias. 9 puntos. Italia. 4 victorias. 9 puntos. Bosnia y Herzegovina. 3 victorias. 8 puntos. Georgia. 2 victorias. 7 puntos. España. 2 victorias. 7 puntos. Chipre. 0 victorias. 5 puntos.

Grupo D

Francia. 4 victorias. 9 puntos. Polonia. 3 victorias. 8 puntos. Eslovenia. 3 victorias. 8 puntos. Israel. 3 victorias. 8 puntos. Bélgica. 2 victorias. 7 puntos. Islandia. 0 victorias. 5 puntos.

Así quedaron los octavos del EuroBasket 2025

Tras la fase de grupos fueron 16 selecciones las que avanzaron a los octavos de final del EuroBasket 2025. Los cruces vinieron determinados de los puestos en los que terminaron en sus respectivos cuadros y hubo máxima emoción. Más o menos se cumplieron los pronósticos, pero es cierto que también se produjeron sorpresas. Por ejemplo, Serbia y Francia, dos candidatas a conquistar este torneo cayeron apeadas y se tuvieron que despedir antes de tiempo.

Turquía 85–79 Suecia. Sábado 6 de septiembre a las 11:00 horas.

85–79 Suecia. Sábado 6 de septiembre a las 11:00 horas. Alemania 85–58 Portugal. Sábado 6 de septiembre a las 14:15 horas.

85–58 Portugal. Sábado 6 de septiembre a las 14:15 horas. Lituania 88–79 Letonia. Sábado 6 de septiembre a las 17:30 horas.

88–79 Letonia. Sábado 6 de septiembre a las 17:30 horas. Serbia 86–92 Finlandia . Sábado 6 de septiembre a las 20:45 horas.

. Sábado 6 de septiembre a las 20:45 horas. Grecia 84–79 Israel. Domingo 7 de septiembre a las 20:45 horas.

84–79 Israel. Domingo 7 de septiembre a las 20:45 horas. Polonia 80–72 Bosnia. Domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas.

80–72 Bosnia. Domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas. Italia 77–84 Eslovenia . Domingo 7 de septiembre a las 17:30 horas.

. Domingo 7 de septiembre a las 17:30 horas. Francia 70–80 Georgia. Domingo 7 de septiembre a las 14:15 horas.

Así quedaron los cuartos de final

En los cuartos de final se produjeron cuatro partidos apasionantes en los que hubo máxima igualdad. Por ejemplo, Turquía y Alemania avanzaron a las semifinales y continuaban con su pleno de victorias. En las otras dos, Grecia se impuso a Lituania, mientras que Finlandia salió vencedora en el choque ante una Georgia que había jugado en el grupo de España.

Turquía 91–77 Polonia. Martes 9 de septiembre a las 16:00 horas.

91–77 Polonia. Martes 9 de septiembre a las 16:00 horas. Grecia 87–76 Lituania. Martes 9 de septiembre a las 20:00 horas.

87–76 Lituania. Martes 9 de septiembre a las 20:00 horas. Alemania 99–91 Eslovenia. Miércoles 10 de septiembre a las 20:00 horas.

99–91 Eslovenia. Miércoles 10 de septiembre a las 20:00 horas. Georgia 79–93 Finlandia. Miércoles 10 de septiembre a las 16:00 horas.

Así quedaron las semifinales del EuroBasket 2025

Este viernes 12 de septiembre se produjeron dos auténticos partidazos, ya que se trataba de los cuatro equipos que pelearían hasta el domingo 14. Alemania y Turquía serán los dos países que lucharán por llevarse el oro del EuroBasket 2025. Por otro lado, los combinados nacionales que cayeron, Finlandia y Grecia, se tendrán que conformar en la final de consolación por el bronce.

Turquía 94-68 Grecia. Viernes 12 de septiembre a las 20:00 horas.

94-68 Grecia. Viernes 12 de septiembre a las 20:00 horas. Alemania 98-86 Finlandia. Viernes 12 de septiembre a las 16:00.

El tercer y cuarto puesto y final

Será este domingo 14 de septiembre cuando se decida qué país se colgará el oro en el EuroBasket 2025. El partido Alemania – Turquía se podrá ver en directo por televisión gratis y en abierto a través de RTVE, que fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos de este torneo en nuestro país. Además, también tienen disponible su aplicación RTVE Play para todos aquellos que quieran verlo en streaming y en vivo online. Previamente se disputará la final de consolación entre Finlandia y Grecia.