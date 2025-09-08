Mumbrú renuncia a dirigir los partidos de Alemania en el Eurobasket por la pancreatitis que sufrió

Álex Mumbrú no volverá a dirigir a Alemania durante el Eurobasket, debido a la pancreatitis aguda que sufrió antes de que comenzara el campeonato. Aunque regresó al banquillo para el partido de octavos de final, afirma que se ha dado cuenta de que no está «físicamente preparado para dirigir al equipo» en este tramo final. Por ello, delegará en su segundo entrenador, Alan Ibrahimagic la responsabilidad, aunque él acompañará también al equipo mientras que se prolongue la estancia en Riga, donde se celebra la fase final del Eurobasket.

Mumbrú estuvo ingresado en Tampere (Finlandia) justo antes de comenzar el Eurobasket por una pancreatitis aguda. Fue hospitalizado y no pudo acompañar al equipo en la fase de grupos, que ganó todos los partidos para clasificarse en primer lugar del grupo B. La selección germana, vigente campeona del Mundo, busca su primer título en un Eurobasket y, tras clasificarse para la siguiente fase, eliminó en octavos de final a Portugal con un contundente 85-58.

Entonces, Mumbrú se volvió a sentar en el banquillo para dirigir al equipo, dándose cuenta de que aún no está en condiciones para ello, por las secuelas que le ha dejado la enfermedad. Tras el partido contra Portugal, ha decidido delegar en su segundo entrenador las funciones como entrenador principal en los partidos: «En los últimos días, me he dado cuenta de que no estoy físicamente preparado para dirigir al equipo desde la banda durante los partidos. He decidido ajustar las funciones del cuerpo técnico y darle a Alan la responsabilidad de entrenador principal durante los partidos».

Mumbrú asegura que seguirá «apoyando al equipo y seguiremos trabajando en estrecha colaboración», a pesar de no encontrarse en condiciones para llevar el peso de los partidos desde la banda. «Creo que esta es la mejor manera de ayudar al equipo a alcanzar el éxito», finaliza el entrenador español.

En un comunicado, la Federación Alemana de Baloncesto (DBB) ha expuesto los motivos que han llevado al seleccionador a tener que dejar su puesto: «Álex Mumbrú sigue siendo el entrenador principal del equipo. Cederá el puesto a Alan Ibrahimagic durante los partidos. Álex apoyará desde el banquillo y permanecerá a disposición del cuerpo técnico. A pesar de lo difícil que fue esta decisión, te apoyamos, Álex, y te deseamos una pronta recuperación».