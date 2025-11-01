Atlético-Sevilla, a por la tercera victoria liguera seguida

01 pero que tiene ahora en la mano si derrota esta tarde al Sevilla de Matías Almeyda, uno de los confidentes del Cholo Simeone durante su etapa como futbolista. El equipo viene de sumar su primer triunfo como visitante ante el Betis y se siente relativamente optimista, pero conviene recordar que el Sevilla le llevó la pasada campaña al límite, hasta el punto de ir ganando 1-3 con el segundo tiempo muy avanzado. Al final decidió un gol en la prolongación de Griezmann.

Nunca le ha ganado un partido de Liga el Sevilla al Atlético en territorio rojiblanco en la era Simeone, aunque ha arrancado varios empates, el último en la temporada 21-22. El último triunfo hispalense data de 2008, hace 17 años, pero en el balance general pesan mucho más las victorias domésticas (46) que las forasteras (13). El Sevilla, que parecía haber reaccionado, con la goleada al Barça como prime, cayó ante el Mallorca en la penúltima jornada y ante la Real Sociedad en la más inmediata, y está en la zona media de la clasificación.

Simeone ha jugado al despiste durante toda la semana. Ya tiene al 100×100 a Cardoso, que podría ser el reemplazo del lesionado Barrios, pero también es cierto que ha probado con Llorente en esa posición, lo que abriría el lateral derecho a Nahuel -más probable- o a Pubill -pocas posibilidades-. Decidirá el Cholo, que probablemente pensará también en el encuentro clave ante el Saint Gilloise de la próxima semana, lo que podría llevar a Giménez al banquillo para evitar sorpresas.

El partido lo pita el extremeño Francisco José Hernández Maeso, que sólo ha pitado al Atlético en dos ocasiones, la primera en el Metropolitano ante el Villarreal y la segunda, mucho más reciente, en Son Moix ante el Mallorca, en un choque en el que mandó a los vestuarios al noruego Sorloth con una tarjeta roja muy rigurosa. En el VAR estará uno de los peligros públicos de la sala VOR, el gallego Iglesias Villanueva.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Cardoso, Koke, Giuliano, Nico González, Álex Baena y Julián Álvarez.

Sevilla: Odysseas, Carmona, Cardoso, Nianzou, Marcao, Suazo, Sow, Gudelj, Juanlu, Vargas y Isaac Romero.

Árbitros: Hernández Maeso (campo) y Iglesias Villanueva (VAR).

Estadio: Metropolitano, 16.15 horas.