Atlético-Saint Gilloise, partido trampa que hay que ganar sí o sí

Vuelve hoy el Atlético a la Champions y lo hace obligado a derrotar en el Metropolitano al Unión Saint Gilloise, el sorprendente líder de la Liga belga, que sumó el pasado fin de semana ante el Warengem su cuarta victoria consecutiva, y que llega a Madrid dispuesto a reeditar los fantasmas del Brujas, uno de los equipos de peor recuerdo en la trayectoria europea de los rojiblancos.

Atlético y St.Gillois están empatados a tres puntos en la clasificación de la primera fase de la Champions, aunque los rojiblancos les aventajan gracias a su mejor golaverage general (-1 por -6). Los belgas vienen de dos derrotas contundentes en las últimas dos jornadas, ambas 0-4 ante Newcastle e Inter, pero su debut en el torneo europeo fue por todo lo alto, con una victoria 1-3 en el Phillips Stadion ante el PSV Eindhoven, y ese es un dato que por supuesto no le pasa desapercibido a Simeone.

Las cuentas son muy claras: ganando los tres partidos que quedan en casa (St.Gilloise, Inter y Bodo Glimt) el Atlético sumaría 12 puntos, cifra que en teoría le situaría entre los 24 primeros, atendiendo a las estadísticas del año pasado. Eso sí, cualquier tropiezo doméstico, aunque sea un simple empate, obliga al equipo a puntuar o en Holanda ante el PSV o en Estambul ante el Galatasaray. De ahí que el choque de esta noche sea absolutamente decisivo.

Moderadamente optimista por su buena trayectoria en el Metropolitano, donde esta temporada han caído todos salvo el Elche, el Atlético saldrá con un once muy parecido al que jugó ante el Sevilla el pasado sábado, aunque con algunos cambios. Por ejemplo, la vuelta al centro de la defensa de Le Normand, desplazando a Hancko al lateral. Por lo demás está por ver si Baena se mantendrá en el medio campo y, sobre todo, si Sorloth se perpetuará como acompañante de Julián, algo menos probable.

Barrios ya está disponible, aunque no parece que vaya a ser titular, y tanto Nico González como Juan Musso son duda, el primero por un fuerte golpe y el segundo por una amigdalitis. Por Musso entraría en la convocatoria Esquivel, mientras que Nico es probable que, en caso de ir convocado, arranque desde el banquillo.

El partido lo pitará el noruego Espen Eskas, que nunca se había encontrado con el Atlético, mientras que en el VAR se sentará el holandés Pol Van Boekel. Eskas, que es más habitual para Real Madrid o Barcelona, lleva ya cuatro encuentros de Champions dirigidos esta temporada y, en principio, parece ofrecer garantías.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko, Koke, Gallagher, Giuliano, Álex Baena, Sorloth y Julián Álvarez.

St.Gillois: Scherpen, McAllister, Burgess, Leysen, Khalalli, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, Niang, El Hadj y Promise David.

Árbitros: Eskas (Noruega, campo) y Von Boekel (Holanda, VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.