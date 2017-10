Messi, más cerca de su salida del Barça tras la independencia de Cataluña

Los acontecimientos acaecidos en Cataluña preocupan y mucho al entorno de Leo Messi. El mejor jugador de la historia del Barcelona no ha sellado oficialmente su continuidad como culé y su contrato expira el próximo 30 de junio de 2018. En el club están tranquilos porque el padre de Messi apalabró la continuidad de su hijo en el club, pero la firma no ha llegado aún y la independencia de Cataluña no beneficia en nada a la firma.

A partir del 1 de enero de 2018, Leo y sus representantes tendrán la potestad para negociar con cualquier club del mundo. La incertidumbre que rodea al futuro del Barcelona como institución podrían propiciar que Messi buscase un nuevo equipo al que llevar su talento. El Barça no tiene garantizado continuar en la Liga española con la actual situación de independencia, al tiempo que su participación en la Champions League quedaría supeditada a un más que posible veto de la Real Federación Española de Fútbol a que los equipos se esa región sean aceptados en competiciones UEFA.

Pero la cosa no queda ahí. El daño económico al Barcelona será patente, puesto que el dinero de los derechos televisivos puede quedar comprometido de no jugar en la Liga española. Y qué decir del salario de un Messi que es el mejor jugador del planeta y que tiene apalabrado cobrar 42 millones de euros limpios al año. ¿De dónde sacará Bartomeu el dinero para pagar esa ficha? ¿Y en qué le pagarían si Europa da la espalda a Cataluña? Messi tiene todos sus activos en euros.

Manchester City, Paris Saint Germain y Manchester United afilan los dientes ante la opción de adquirir a Leo a precio de prima de fichaje. El padre de Messi acordó 50 millones de prima de fichaje con el Barcelona por la continuidad de su hijo. Ahora ese dinero parece quedarse muy corto si los equipos extranjeros seducen al entorno del jugador para su incorporación y no se tiene que hacer un traspaso.

Si pocos fueran los motivos, el último, y quizá de más peso, reside en que las relaciones con el presidente de la entidad azulgrana, Josep María Bartomeu, están rotas, debido a las discrepancias en materia ideológica. El argentino no puede ver ni en pintura a su presidente y si el Barça da otro paso en falso apoyando la independencia Messi podría decir adiós de manera inmediata.