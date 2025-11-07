Pedro Baños evidencia la ignorancia de Sarah Santaolalla con la bandera de Borgoña: «Un poco de historia»

El escritor y coronel retirado Pedro Baños ha respondido a través de sus redes sociales a la colaboradora de TVE, Sarah Santaolalla, tras una polémica publicación sobre la bandera de Borgoña. Este martes, Santaolalla compartió un mensaje en su perfil de X en el que critica la actitud del portavoz del PP, Miguel Tellado, hacia las víctimas del franquismo. Según la colaboradora, la falta de empatía del dirigente popular «nace de su admiración por símbolos que hoy utilizan los fascistas, como la bandera de la Cruz de Borgoña».

Las declaraciones de Santaolalla no han pasado desapercibidas para Baños, conocido por su faceta como analista geopolítico y divulgador histórico, que ha decidido responder para aclarar el origen y el significado de dicha bandera, defendiendo que la Cruz de Borgoña es un «símbolo tradicional» de la historia militar española y no un elemento ideológico contemporáneo.

«Sin ánimo de entrar en polémicas, sólo por aclarar: no es la Cruz de Borgoña. Es la bandera de Borgoña, con la Cruz de San Andrés. Su origen proviene del enlace de Juana de Castilla con Felipe el Hermoso, duque de Borgoña, en 1496. San Andrés era el santo patrón de Borgoña. El Rey y emperador Carlos, hijo de Juana y Felipe, la adoptó como símbolo de sus ejércitos y se utilizó por primera vez en combate en la batalla de Pavía, en 1525. Fue la bandera del Imperio hasta 1843. Las aspas y el color rojo simbolizan el martirio de San Andrés, hermano de San Pedro, ordenado por el procónsul Egeas en Grecia. No es ni franquista ni fascista. Aprender un poco de historia nunca viene mal», cuenta Baños en su perfil de X.

La Policía se querella contra Santaolalla

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha querellado contra Sarah Santaolalla, colaboradora de los programas de RTVE Mañaneros, que dirige Javier Ruiz, su pareja sentimental, y Malas Lenguas, que presenta Jesús Cintora, por un delito de injurias graves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por tildar a los agentes de «franquistas» y «racistas» en TVE.

La querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva, ha sido presentada este martes ante los Juzgados de Instrucción de Madrid por este sindicato, como perjudicado del delito cometido. El SUP da este paso «para salvaguardar el honor y el prestigio de los policías», como hizo cuando se querelló contra la líder de Podemos, Ione Belarra, ante el Tribunal Supremo por delito de odio e injurias tras sus declaraciones en Torre Pacheco (Murcia) tildando también a los agentes de «fascistas».

El SUP sostiene que tales manifestaciones «trascienden con mucho los límites de una crítica política formulada en el contexto de un debate televisivo, para convertirse en una descalificación pública, falaz y gravemente ofensiva respecto de la conducta profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».