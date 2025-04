Iker Jiménez explota tras la agresión al coronel Baños en Barcelona: «¡Intolerable!»

El pasado jueves Iker Jiménez mostró su indignación en directo al informar de la agresión que había sufrido su colaborador, el coronel Pedro Baños, en Barcelona el pasado día de San Jordi. El militar había acudido a la cuidad condal para firmar ejemplares de su último libro, Geohispanidad: la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico. El presentador de Horizonte no dudó en tachart de «intolerable» el ataque del que había sido víctima su tertuliano y amigo. Bolaños, por su parte, aseguró que: «No es la primera vez que vienen a boicotearme eventos, amenazando a las personas previamente para que no se realizara. Es una consecuencia de una campaña sistemática de ataque desde hace más de dos años. Primero fue en las redes sociales y poco a poco se ha llevado al plano físico».

El pasado 23 de abril, el conocido coronel y divulgador, Pedro Baños, sufrió una agresión mientras firmaba ejemplares de su último libro, Geohispanidad: la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico, en Barcelona. El militar explicó lo sucedido en sus redes sociales con el siguiente mensaje: «Queridos amigos, esta mañana he sufrido una agresión mientras firmaba libros en Barcelona, con motivo de Sant Jordi. Ahora estoy presentando la denuncia ante los Mossos (un trato excelente), y con el parte médico de lesiones. Esta tarde volveré a las firmas en cuanto pueda. Os pido disculpas a las personas que me habéis esperado y no os he podido atender».

El jueves 24, el propio Baños acudió al programa Horizonte del que es un audio colaborador y fue entrevistado por Iker Jiménez, quién no dudó en condenar la agresión “Toca hablar sobre un querido compañero durante muchos años. Yo me pregunto qué ha pasado. Ha sucedido en Sant Jordi, una fiesta del libro y de la cultura”, comenzó diciendo el presentador de Mediaset.

“Hemos hablado durante unos minutos, primero para saber cómo está. No sabemos nada de lo que ha pasado. Mi pregunta es sobre si tu última obra [el libro Geohispanidad] era lo que había provocado esto, si había molestado. ¿Qué ha pasado?”, preguntó Iker para dar paso al coronel

Baños contestó: «Lo sucedido en Barcelona es consecuencia de una campaña sistemática de ataque desde hace más de dos años. Primero fue en las redes sociales y poco a poco se ha llevado al plano físico».

Además, el experto en estrategia desveló que no fue sorpresa para él este tipo de recibimiento ya que «no es la primera vez que vienen a boicotearme eventos, amenazando a las personas previamente para que no se realizara. Ahora han pasado a este plano. Me están haciendo una investigación pericial digital para ver que dos días antes, cuando ya se sabía que iba a ir a Barcelona ya empezaron a planificar el ataque».

​​Sobre cómo se desarrolló la situación desde la caseta donde el coronel se encontraba firmando, explicó que «tengo toda la información que demuestra que estaba todo organizado. Cuando estaba en el stand a las diez de la mañana ya vino una mujer, que no es la primera vez que intenta boicotearme un evento, que trate de no hacerla caso, se acercaba disimulando con un libro mientras yo firmaba».

Además, en la siguiente caseta en la que estuvo comentó que «nada más empezar, venía un joven sin libro y con el móvil en la mano. Yo estaba firmando a un chico con su madre y le vi muy nervioso a este chico, yo imaginaba a lo que venía. Intenté darle la mano, no me lo daba y empezó con los insultos mientras me grababa, a lo que yo le dije que era ilegal».

Por último, Baños aseguró que se lo dijo en varias ocasiones y le puso en preaviso de que «si lo hacía público era otro delito más, del resto no puedo dar detalles porque está en manos de un juzgado porque no me quedó más remedio porque era algo absolutamente público. He tenido unas lesiones y fui a la comisaria para denunciarlo y después ir al hospital para levantar el parte médico».