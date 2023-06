Pedro Baños critica a los políticos en la presentación de su libro: «Sólo les preocupa su supervivencia»

El militar, que estuvo acompañado del periodista argentino Gustavo Sierra, argumentó que en occidente estamos viviendo «una falsa democracia» con una clase media que tiende a desaparecer y «un fuerte clasismo». En este sentido, Baños considera que la movilidad social tiene que ser uno de los pilares fundamentales para los sistemas democráticos. «Una educación pública deficiente impide la movilidad social a una persona brillante», afirmó el escritor. Además alertó sobre los avances de los sistemas autoritarios. «Los dirigentes y todos debemos hacer un gran esfuerzo para revertir esta situación».

Por su parte Sierra manifestó que, en su libro, Baños nos adentra en los problemas básicos que estamos teniendo: la educación, la renta básica universal, la segmentación tecnológica y el consumo de drogas».

El coronel también pudo presentar su libro durante un directo en OKDIARIO donde afirmó que «aunque no lo creamos,marca nuestras vidas». Baños explicó que cuando escribió su primer libro en 2015 esta palabra sólo era conocida por unos pocos, «por unas élites universitarias, militares, diplomáticos o servicios de inteligencia». Es por eso, precisamente, que aseguró que se propuso popularizar el término geopolítica porque, como ya señalaba, «afecta a nuestras vidas como está sucediendo con la guerra en Ucrania , la agenda mundial que marca el enfrentamiento de China y EEUU, etc».

«El saber demasiado crea una profunda inquietud, pero no podemos hacer el avestruz. Tenemos derecho a conocer los entresijos de la política y a tener buenos dirigentes que sepan lo que está pasando en el mundo o tengan previsión de lo que puede pasar y nos lleven a buen puerto, pero no a la guerra. Las guerras son terribles, nos convertimos en bestias de la noche a la mañana. Por eso, creo que debemos presionar a nuestros dirigentes para que no nos lleven a la catástrofe», expresó durante la charla con los socios de OKCLUB.

«Me llama la atención que los jóvenes no se estén rebelando, a pesar de que no les estamos ofreciendo un futuro. Están desilusionados, incluso con la democracia y esto es terrible, inadmisible. Y creo que hay que trabajar en que recuperen esa ilusión porque son el futuro. Les pedimos esfuerzo con estudios y les ofrecemos poca cosa», expuso.

Cree, y así lo comenta, que la sociedad está adormecida. «Vemos cada día atrocidades auténticas y parece que no nos afecta nada, que nos da todo igual. No deberíamos ser tan pasivos como sociedad, pero es cierto que para ello debemos estar unidos y uno de los problemas es que estamos cada día más polarizados, estamos rotos y nos han convertido en talibanes políticos. De esto se aprovechan los políticos», argumentó.