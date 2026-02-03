Ni aceite ni mantequilla: el truco infalible de Carlos Maldonado para que las patatas cocidas queden más sabrosas

En la gastronomía española, la patata ocupa un lugar imprescindible. Está presente en guisos tradicionales, ensaladas, tortillas o como simple acompañamiento.

Este tubérculo ha sabido adaptarse a todas las cocinas. Aunque muchas veces pasa desapercibida, es uno de esos ingredientes que puede marcar la diferencia.

Las patatas cocidas, en particular, suelen asociarse a preparaciones sencillas o incluso sosas, cuando en realidad esconden un enorme potencial culinario. Los chefs lo saben bien.

Carlos Maldonado, chef y ganador de MasterChef 2015, rompe con la práctica habitual de cocer las patatas en agua hirviendo sin más. Su recomendación es clara. ¿Quieres saber cuál es?

Cómo cocer patatas correctamente, según Carlos Maldonado

Carlos Maldonado recomienda en Más Vale Tarde empezar la cocción en agua fría, añadir sal, una hoja de laurel y un chorrito de vinagre.

Esta técnica permite que la patata se cocine de manera uniforme, evitando que se rompa y conservando mejor su textura. Además, el vinagre ayuda a que el almidón se mantenga firme durante la cocción, lo que da como resultado una patata más consistente y con sabor mejor definido.

El procedimiento es sencillo, pero cambia por completo el resultado. Estos son los pasos que tienes que seguir:

Colocar las patatas en una cacerola y cubrirlas con agua fría.

Añadir sal al gusto, una hoja de laurel y un chorrito de vinagre.

Llevar el agua a ebullición lentamente, cocinando hasta que las patatas estén tiernas.

Escurrir y dejar reposar si se van a usar en ensaladas, guarniciones o purés.

Gracias a este método, las patatas absorben el mínimo necesario de agua durante la cocción, conservan su sabor y requieren menos adiciones de aceite, mantequilla o salsas posteriores.

Beneficios de cocer patatas con agua fría, vinagre y laurel

Estos son algunos de los beneficios de este método:

Textura firme y uniforme , evitando que se deshagan.

, evitando que se deshagan. Sabor natural más intenso sin depender de condimentos extras.

sin depender de condimentos extras. Versatilidad para cualquier tipo de plato: ensaladas, guarniciones o purés.

para cualquier tipo de plato: ensaladas, guarniciones o purés. Cocina más ligera, con menos necesidad de grasas añadidas.

Propiedades nutricionales de las patatas

La patata es un alimento de alto interés nutricional. La Fundación Española de la Nutrición (FEN) destaca que es una fuente relevante de hidratos de carbono complejos, potasio y vitamina C, especialmente cuando se consume cocida y con piel. También aporta fibra y apenas contiene grasa de forma natural.

La FEN subraya que el método de cocción influye directamente en su perfil saludable. Hervirlas, y más aún si se hace sin grasas añadidas, ayuda a conservar sus propiedades y a mantener un aporte calórico moderado, siempre que se eviten acompañamientos excesivamente grasos.

Además, según la Fundación Española de la Nutrición, la patata destaca por su contenido en vitamina B6 y minerales como el potasio que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos.

Su consumo resulta adecuado en todas las etapas de la vida y encaja bien en patrones de alimentación equilibrados, siempre que se controle la forma de preparación.

El método de Carlos Maldonado demuestra que no siempre es necesario complicar las recetas para mejorar el resultado. Cambiar el agua por caldo es un paso minúsculo, accesible y eficaz.