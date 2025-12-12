El Consell pagará 40 € por jabalí a los cotos de caza para impedir la llegada de la peste porcina

El Gobierno valenciano pagará a los cotos de caza 40 euros por ejemplar de jabalí cazado y retirado del medio natural. Se trata de una iniciativa incluida en el futuro decreto ley de medidas extraordinarias que tienen por objeto evitar la llegada de la peste porcina africana a la Comunidad Valenciana y la sobrepoblación de esta especie, estimada actualmente en una cifra entre los 100.000 y los 200.000 ejemplares. La actuación se llevará a cabo en 1.000 cotos de caza de todo el territorio valenciano. De ellos, 353 en Alicante, 209, en Castellón y 438 en Valencia. La iniciativa está dotada de un presupuesto de seis millones de euros. La reducción de la población de jabalíes es necesaria por cuanto se trata de uno de los principales vectores de la peste porcina africana.

La Generalitat Valenciana pone en marcha este plan de choque como medida estratégica para proteger al sector porcino, preservar la sanidad animal y reforzar la seguridad ambiental en toda la Comunidad Valenciana.

Además, se trata de una acción calificada como prioritaria por el propio Consell para reforzar la capacidad de respuesta ante un posible brote de peste porcina africana, que tendría un significativo impacto sanitario y económico en las explotaciones porcinas de la Comunidad Valenciana.

La empresa pública Vaersa, a través de un encargo de emergencia, habilitará desde enero un servicio de recogida de animales cazados. También, pondrá en marcha un dispositivo de trampeo para instalar cajas trampa para actuar en zonas de seguridad y terrenos no acordes. Con ello, quedará garantizada una actuación «integral y eficiente».

El plan establece como zonas prioritarias los corredores de la Autovía A-7, conocida como la Autovía del Mediterráneo, la Autopista AP-7, la Nacional 232, las autovías A-3 y A-23, la CV-35 y la CV-10. En todas ellas, la presencia de una fauna silvestre implica una especial atención preventiva.

Hay que recordar que el Consell ya incrementó a nueve millones de euros el volumen de las ayudas para proteger a las granjas valencianas de la peste porcina africana, «para que todos los ganaderos puedan proteger su explotación», según manifestó el conseller Miguel Barrachina. El plazo para poder acceder a las citadas ayudas permanecerá abierto hasta el día 30 del próximo mes de enero.